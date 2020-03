El jefe de la Federación de Natación de Estados Unidos (USA Swimming) instó al Comité Olímpico (COI) y Paralímpico de EEUU (USOPC, por sus siglas en ingles) a presionar por un aplazamiento de 12 meses los Juegos de Tokio 2020, mostrando el primer desacuerdo entre las poderosas instituciones estadounidenses que intentan gestionar los equipos estadounidenses ante la crisis sin precedentes del coronavirus.

El primer ejectuvo Tim Hinchey envió una carta el viernes a su homólogo en la USOPC, Sarah Hirshland, pidiendo el aplazamiento.

"Todos han vivido interrupciones inimaginables, a pocos meses de los Juegos Olímpicos, lo que pone en duda la autenticidad de un campo de juego nivelado para todos", escribió Hinchey. "Nuestros atletas están bajo una tremenda presión, estrés y ansiedad, y su salud mental y bienestar deben estar entre las principales prioridades".

Solo unas horas antes, los líderes de USOPC reiteró la postura del COI: mientras que la seguridad de los atletas era prioridad, también era demasiado pronto para tomar medidas drásticas.

Parecían no querer abarcar el tema del aplazamiento, uno que está ganando más fuerza entre los atletas, líderes olímpicos y, ahora, uno de los federaciones nacionales más destacados de Estados Unidos.

"La decisión sobre los juegos no recae directamente sobre nosotros", dijo Susanne Lyons, presidenta de USOPC. “Queda bajo la Organización Mundial de la Salud, el gobierno japonés y el COI. Bajo ninguna circunstancia el USOPC enviaría a los atletas en peligro si no creyera que fuera seguro ".

No se dijo el impacto que la voz de USOPC podría tener al avanzar hacia un aplazamiento. En teoría, ninguna federación olímpica nacional tiene más poder para alterar la forma de una Olimpiada que la de los EE. UU., Que trae a 550 atletas y su emisora ​​de mil millones de dólares, NBC, al espectáculo cada dos años.

"Instamos a la USOPC, como líder dentro del Movimiento Olímpico, a usar su voz y defender a los atletas", escribió Hinchey.

Hirshland no tuvo ninguna reacción inmediata a la carta. Ante la disponibilidad previa de los medios, tanto ella como Lyons reiteraron gran parte de lo que ya había dicho el presidente del COI, Thomas Bach, cuya entrevista más reciente en The New York Times declaró que los planes están avanzando para los Juegos de Tokio, ya sea que comiencen el 24 de julio o en otro momento.

Un número creciente de atletas quiere una acción más decisiva de parte de los líderes olímpicos: "La parte más irritante de todo esto es que el COI hará lo que quieran, independientemente de lo que piensen los atletas”, el saltador Sandi Morris tuiteó el jueves por la noche.

Pero también hay un contingente de atletas menos vocales que no hablan tan alto en las redes sociales y "para quienes esto se siente como su oportunidad, su única oportunidad", dijo Hirshland.

"Se suma al factor de complicación" al tomar una decisión, dijo Hirshland.

Han Xiao, presidente del consejo asesor de los atletas, lo confirmó y dijo que es por eso que su grupo no ha hecho declaraciones definitivas que alienten un aplazamiento.

"Estamos pidiendo específicamente más transparencia en torno al proceso de toma de decisiones, más información sobre qué medidas y condiciones se están discutiendo, y menos énfasis público en el entrenamiento y 'los negocios habituales', lo que está poniendo a los atletas en una mala posición", Han dijo.

De hecho, los regímenes de entrenamiento de muchos atletas se han desintegrado, ya que los gimnasios, las piscinas y los espacios de entrenamiento comunales en todo el país se han cerrado. La USOPC ha cerrado sus centros de entrenamiento olímpico a todos menos a los 180 que viven en ellos, y muchos de esos grupos han optado por abandonar el campus.

Hirshland dijo que debía ser claro para todos los atletas de élite y recreativos que "como estadounidenses, la prioridad número una debe ser la salud y la seguridad", y no el entrenamiento.

El USOPC ha aumentado la disponibilidad de asesoramiento mental y emocional, a medida que aumenta la ansiedad sobre lo que viene después. Está previsto que se entreguen alrededor de 190 de los 550 puestos en el equipo de EEUU. Para gimnasia, natación y atletismo, las pruebas olímpicas en junio, las cuales están en peligro de ser canceladas.

Tanto Bach como el liderazgo de USOPC han reconocido las realidades de un proceso de calificación que se está alterando más allá del reconocimiento. Hirshland dice que la federación está trabajando con deportes individuales, tanto a nivel nacional como internacional, para adaptarse en caso de que los Juegos Olímpicos se lleven a cabo sin una estructura de clasificación tradicional.

"Nuestros nadadores de clase mundial siempre están dispuestos a competir con cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar. Sin embargo, seguir adelante en medio de la crisis sanitaria mundial este verano no es la respuesta", explica Hinchey.