Balacera en Puerto Rico durante fiesta de cumpleaños deja cuarto muertos, dos heridos

Una balacera cobró la vida de cuatro jóvenes y dejó a otras dos hombres heridos en hechos ocurridos a eso de las 11:46 p.m. del martes, frente a un negocio donde se celebraba un cumpleaños en la calle Los Oliques del barrio Certenejas, en Cidra.

Se trata de la undécima masacre en Puerto Rico en lo que va de año.

Tres de las víctimas mortales fueron identificados como: Jonathan O’Neill Ortiz Castrodad, apodado Ónix, de 27 años; Andrés Manuel Bonilla Rivera de 38, y Sebastián Figueroa Chamorro.

De acuerdo con el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, capitán Carlos Alicea, que condujo la investigación preliminar, los cuatro hombres baleados de muerte tenían entre 20 y 30 años, y se encontraban en las afueras del colmado bar cuando les dispararon desde un vehículo en marcha.

“Aquí llegó un vehículo y ellos no se dieron ni cuenta. Prácticamente los tomaron por sorpresa o dormidos. Cuando su tarjeta principal (Onix) sale del negocio es que ellos ejecutan el acto. Ellos no dispararon hasta que Onix no salió del lugar”, dijo a Hoy Día Puerto Rico el teniente Roberto Rivera.

Los hombres baleados están vinculados a dos asesinatos recientes cometidos en Cidra. Todos ellos estaban armados y repelieron el ataque. En el lugar hallaron casi 200 casquillos de bala.

Una de las víctimas, Ortiz Castrodad, de 25 años, estaba en la lista de los más buscados por la Policía en la zona de Caguas. Ortiz era sospechoso de varios crímenes, incluyendo el asesinato el pasado sábado de un joven en Cidra, el cual fue enterrado el lunes. Otra de las víctimas tenía expediente criminal por violaciones a las leyes de armas y drogas.

ALERTAN SOBRE NEGOCIOS Y ASEGURAN QUE EL CASO SERÁ ESCLARECIDO

El comisionado de la Policía, Antonio López, activó este miércoles un grupo especial de investigación con la encomienda de esclarecer la masacre.

López explicó que las estadísticas de asesinatos en lo que va de este año muestran una tendencia de incidentes criminales en las inmediaciones o en el interior de barras y establecimientos comerciales donde venden bebidas alcohólicas y operan en horas de la noche o hasta la madrugada.

El equipo especializado que se formó a raíz del incidente está integrado por agentes experimentados de las unidades de Homicidios, Inteligencia Criminal, Crímenes Mayores, Drogas y del Centro de Recopilación y Diseminación de Información Criminal (CRDIC). Según se indicó, el Centro analiza la información y todo dato que recibe la Policía en torno a la incidencia delictiva.

“Creamos el grupo de investigación con el propósito de compartir la información e inteligencia que recopilemos de la forma más ágil y eficiente entre las diferentes unidades. Tenemos la certeza de que este caso va a ser esclarecido”, dijo el titular de la Uniformada.

“Hemos identificado las zonas donde se han registrado incidentes criminales, con saldos de personas muertas y heridas, vinculados a barras y negocios que expenden bebidas alcohólicas. Ante estas situaciones lamentables que se vienen repitiendo hemos desarrollado un plan de trabajo dirigido a realizar las intervenciones que sean necesarias hacer en aquellos lugares que han sido escenarios de asesinatos recientes”, manifestó López.

“Hacemos un llamado a los ciudadanos que tengan información sobre estos crímenes cometidos en Cidra a que cooperen con las autoridades y se comuniquen con los agentes investigadores llamando al 787-343-2020. La información será tratada en forma confidencial. La incidencia criminal que afecta familias y comunidades enteras es un problema de toda la sociedad, no solo de la Policía”, agregó.

"No sabía cómo reaccionar", dice hermana de la víctima, quien dice que aún hay mucho camino por recorrer.