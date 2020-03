Posponen festival Ultra de Miami por coronavirus

En Miami las autoridades locales se reunieron de emergencia para crear planes de contingencia ante la posibilidad de contagios masivos del coronavirus en eventos públicos como el festival de música Ultra, próximo a celebrarse en el fin de semana que inicia el 20 de marzo.

Según confirmó el comisionado de la ciudad de Miami, Manolo Reyes, el festival de música electrónica Ultra 2020 fue pospuesto. Los representantes se reunieron con funcionarios de la ciudad y se tomó la decisión, preocupados por la expansión del coronavirus.

Según dijo el alcalde de Miami durante una rueda de prensa previa a la reunión con los organizadores de Ultra, ambas partes debían llegar a un acuerdo antes de que comenzaran los preparativos del evento, en el Bay Front Park.

Las autoridades prefieren no tomar ningún riesgo, y aplazar la fecha, por lo que quienes habían comprado ya sus tickets de entrada no los perderán, aunque por el momento no se define una fecha concreta.

La edición del Festival Ultra de Dubai también fue cancelado ante la amenzada de la posible expansión del Coronavirus pues miles de personas de decenas de países asisten cada año a estos mega eventos lo que dificulta mantener una estricta vigilancia y control sobre la salud y los síntomas de todos los visitantes.

Otros eventos como el Winter Party Festival que inició en Miami Beach y que concluye el 10 de marzo próximo, el Carnaval on the Mile que tiene lugar en Coral Gables del 7 al 8 de marzo y el Carnaval de Miami que se desarrollará el próximo 15 de marzo en la Pequeña Habana se mantienen bajo vigilancia de las autoridades.