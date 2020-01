La OMS debate si declara emergencia global por el mortal coronavirus

GINEBRA, Suiza - Quince expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se reunieron este jueves para determinar si se declara la emergencia internacional ante la rápida expansión del coronavirus de Wuhan, en China, confirmaron fuentes del organismo.

Los expertos, algunos en la sede central de la OMS en Ginebra y otros en comunicación mediante teleconferencia, comenzaron la reunión hacia las 7:30 a.m. ET y se espera que la decisión sea anunciada alrededor de la 1:30 p.m. ET

La emergencia internacional aumentaría la coordinación entre todas las redes sanitarias nacionales en el mundo con el fin de tomar mayores medidas de prevención y homogeneizar programas de tratamiento, cuarentena y concienciación a la opinión pública.

La semana pasada un comité de emergencia similar de la OMS consideró, tras dos días de reuniones, que aún era "demasiado pronto" para declarar una alerta global, dado que el epicentro de la epidemia se mantenía en la ciudad central china de Wuhan y los casos en el extranjero eran de personas procedentes de ese foco.

El organismo ha considerado la necesidad de revaluar la situación ante el creciente número de casos fuera de China (68 en 15 países, según los últimos datos de la OMS) y que varios de ellos ya se han diagnosticado en personas que no estuvieron del país asiático, sino que fueron contagiadas por pacientes que procedían de China.

El comité se reúne poco después de que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, regresara de Pekín, donde analizó con el presidente chino, Xi Jinping, y otras autoridades la situación de una epidemia que afecta ya a más de 7,700 personas, de las que 170 han fallecido.

Para declarar la emergencia internacional, la OMS exige tres criterios: que se trate de un evento extraordinario, que constituya un riesgo de rápida expansión en otros países y que requiera una respuesta coordinada internacional.

En el pasado, la OMS ha declarado este tipo de emergencia en cinco ocasiones: ante el brote de gripe H1N1 (2009), los de ébola en África Occidental (2014) y en la República Democrática del Congo (2019), el de polio en 2014 y el de virus zika en 2016.