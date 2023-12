Cierra el servicio de ortodoncia SmileDirectClub, ¿Qué pasará con sus clientes?

NUEVA YORK -- Apenas unos meses después de declararse en quiebra, SmileDirectClub anunció que cerraría sus operaciones globales y detendría sus tratamientos de alineadores dentales.

Eso deja a los clientes existentes de SmileDirectClub con muchas preguntas y pocas respuestas disponibles. La compañía no ofrece más atención al cliente y hay pocos detalles disponibles sobre posibles reembolsos. Varias organizaciones dentales y ortodoncistas también advierten a los pacientes sobre los problemas de seguridad que surgen de la odontología "directa al consumidor".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

Esto es lo que necesitas saber.

¿QUÉ ES SMILE DIRECT CLUB Y POR QUÉ CIERRA?

SmileDirectClub, que atendió a más de dos millones de personas desde su fundación en 2014, alguna vez prometió revolucionar la industria del cuidado bucal vendiendo alineadores dentales transparentes que se comercializaban como una alternativa más rápida y asequible a los aparatos dentales. Vendió sus alineadores directamente a los consumidores por correo y en las principales tiendas minoristas.

Cuando las acciones de SmileDirectClub comenzaron a cotizar en el mercado de valores en 2019, la empresa estaba valorada en alrededor de $8,900 millones. Pero el valor de las acciones se desplomó con el tiempo, ya que la empresa demostró no ser rentable año tras año. En 2022, SmileDirectClub perdió $86.4 millones.

Con la caída del precio de sus acciones, SmileDirectClub se vio presionada a gastar en adquirir clientes para demostrar que su negocio podía crecer, dijo Eric Snyder, presidente de quiebras del bufete de abogados Wilk Auslander.

"Y luego se combina eso con las batallas legales que tuvieron (y el rechazo) de la industria de la ortodoncia... todas esas cosas juntas hicieron que fuera realmente difícil para ellos mantenerse competitivos", añadió. "Han estado perdiendo enormes cantidades de dinero en los últimos años".

SmileDirectClub se acogió al Capítulo 11 de protección por bancarrota en septiembre y reportó una deuda de casi $900 millones. Y a principios de diciembre de 2023, confirmó que cerraría sus operaciones después de no poder encontrar un socio dispuesto a aportar suficiente capital para mantener a flote a la empresa.

¿QUÉ PASA CON LOS CLIENTES EXISTENTES?

En una pregunta frecuente sobre el cierre de operaciones, SmileDirectClub confirmó que su tratamiento con alineadores de telesalud ya no está disponible.

Eso deja a los clientes existentes en el limbo, y muchos expresan en internet su confusión y frustración. Los pedidos de los clientes que aún no se han enviado han sido cancelados y la “Garantía de sonrisa de por vida” ya no existe, dijo la compañía en su anuncio del 8 de diciembre.

El dentista Raúl Pérez Robles explicó cómo creó la funda dental que utiliza ahora el cantante mexicano Peso Pluma. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

SmileDirectClub agregó que se esperaba que los clientes de SmilePay continuaran con los pagos, pero desde entonces actualizó sus preguntas frecuentes para dirigir a estos clientes a HFD, el proveedor de servicios de SmilePay, si tienen preguntas.

El servicio de atención al cliente de SmileDirectClub ha cesado. La compañía de Nashville, Tennessee, se disculpó e instó a los consumidores a consultar a su dentista u ortodoncista local para obtener tratamientos adicionales. La compañía agregó que llegarán más detalles sobre las solicitudes de reembolso "una vez que el proceso de quiebra determine los próximos pasos y las medidas adicionales que los clientes pueden tomar".

Cuando The Associated Press contactó a la empresa para obtener información adicional poco después de este anuncio, un portavoz dijo que SmileDirectClub no podía hacer más comentarios.

Ahora que SmileDirectClub cerró, debe liquidarse, señaló Snyder. Dijo que es escéptico acerca de que la compensación llegue a los clientes, pero señala que es probable que se dé prioridad a las personas que se inscribieron o realizaron pagos después de que la empresa se declaró en quiebra en septiembre.

“Desafortunadamente, creo que no tendrán suerte. ... (Pero) si hay dinero, se destinará a los clientes más nuevos”, dijo Snyder a la AP a principios de diciembre. E incluso cuando una empresa cierra, los consumidores que aún pagan los servicios que ya recibieron seguirán adeudando esa cantidad, señaló.

Snyder tampoco esperaba que hubiera más implicaciones legales en torno al final de la "Garantía de sonrisa de por vida", por ejemplo, y señaló que dichas garantías son "tan buenas como la vida útil de la empresa que las ofrece".

No está claro cuántos clientes activos tenía SmileDirectClub antes de cerrar, pero el presidente de la Asociación Estadounidense de Ortodoncistas (AAO, por sus siglas en inglés), el doctor Myron Guymon, especula que decenas de miles de personas podrían verse afectadas.

"Tiene que ser muy frustrante para ellos haber gastado tiempo y dinero en un tratamiento y luego, de repente, les quitan la alfombra bajo los pies", dijo Guymon.

Él y otros aconsejaron a esas personas que buscaran la atención de un especialista en ortodoncia capacitado profesionalmente, como los que figuran en el sitio web de la AAO.

¿QUÉ DICEN LOS ORTODONCISTAS SOBRE SMILE DIRECT CLUB?

A lo largo de los años, las asociaciones dentales de todo el mundo han instado a tener precaución o han expresado su oposición a los alineadores directos al consumidor, lo que algunos llaman odontología "hágalo usted mismo".

Estos tipos de tratamientos con alineadores no requieren visitas en persona a un dentista u ortodoncista, sino que generalmente piden a los consumidores que tomen moldes de sus dientes o un escaneo digital. Esto puede llevar a que se pasen por alto aspectos clave de la condición bucal de un paciente y potencialmente tener consecuencias para la salud, dicen algunos expertos.

"Es muy fácil causar daño si no se monitorea adecuadamente el caso", dijo el doctor Thikriat Al-Jewair, presidente del Departamento de Ortodoncia de la Universidad de Buffalo. "Quiero hacer énfasis en la importancia de consultar a un ortodoncista para monitorear el cuidado. (Mover los dientes) es un proceso muy complejo y también muy individualizado."

Al-Jewair añadió que muchos antiguos pacientes de alineadores directos al consumidor terminan acudiendo a consultorios de ortodoncia para una reevaluación. En estos casos, dijo, a menudo surgen enfermedades de las encías, problemas de mordida y otros problemas.

Es importante tener en cuenta que SmileDirectClub no es el único proveedor de alineadores directo al consumidor en el mercado actual. El atractivo del tratamiento y los beneficios percibidos se reducen a la conveniencia y la asequibilidad; aún así, señala Al-Jewair, investigaciones demográficas anteriores han encontrado que la mayoría de los pacientes que buscan alineadores directos al consumidor provienen de entornos económicos más altos.

SmileDirectClub ha especificado previamente que cada uno de los planes de tratamiento e historiales de salud de sus clientes fueron revisados por médicos autorizados, quienes también podrían solicitar información adicional o rechazar algunas solicitudes para la atención de teleodontología de la empresa. Pero este tipo de modelo de negocio, que no es exclusivo de la empresa, todavía genera preocupaciones para la AAO, señaló Guymon. Además de no requerir una evaluación inicial en persona, dijo, los médicos supervisores no siempre están identificados con los pacientes.

“Nuestra preocupación siempre ha sido que la falta de supervisión directa, la falta de una relación médico-paciente (y el hecho) de que el paciente no sabía a quién llamar si tenía problemas no era lo mejor para la salud y los intereses del público. ," él dijo.

Eso no significa que no haya lugar para la telesalud en el mundo dental, dijeron Guymon y otros. La monitorización remota entre tratamientos, por ejemplo, puede ser conveniente y aliviar algunas barreras de costos de la atención de ortodoncia.

"Apoyamos absolutamente la teleodontología y muchos de nuestros miembros la utilizan, pero sólo dentro de ciertas pautas de seguridad", dijo Trey Lawrence, vicepresidente, asesor general y jefe del equipo de defensa de la asociación.

"Los pacientes pueden consultar con su dentista (de forma remota), pero también saber quién es su dentista y ser atendidos en persona antes de comenzar algo más permanente, como un tratamiento de ortodoncia".