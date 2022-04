Gobernadores republicanos crean grupo para atender la seguridad fronteriza

WASHINGTON, D.C..- El gobernador de Texas, Greg Abbott, junto a 25 gobernadores republicanos, entre ellos Doug Ducey, de Arizona, anunciaron la creación de un grupo para atender la seguridad fronteriza con el proposito de interrumpir y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales en la frontera sur, se informó en un comunicado de prensa.

El nuevo grupo tendrá como objetivo atacar a los cárteles de la droga y a las organizaciones criminales aumentando la colaboración, mejorando la inteligencia, invirtiendo en análisis, combatiendo el contrabando de personas y deteniendo el flujo de drogas entre cada uno de los estados participantes.

"Las políticas de inmigración imprudentes de Biden y la falta de recursos federales adecuados han provocado un aumento sin precedentes de las operaciones criminales a lo largo de la frontera sur y en comunidades de todo el país", se afirma en el comunicado.

Además de Abbott y Ducey, forman parte de este grupo la gobernadora Kay Ivey, de Alabama; Mike Dunleavy, de Alaska; Asa Hutchinson, de Arkansas; Ron DeSantis, de Florida; Brian Kemp, de Georgia; Brad Little, de Idaho y Eric Holcomb, de Indiana.

Igualmente esta en el grupo Kim Reynolds, de Iowa; Larry Hogan, de Maryland; Tate Reeves, de Misisipí; Mike Parson, de Misuri; Greg Gianforte, de Montana; Pete Ricketts, de Nebraska; Chris Sununu, de New Hampshire; Doug Burgum, de Dakota del Norte; Mike DeWine, de Ohio, Kevin Stitt, de Oklahoma; Henry McMaster, de Carolina del Sur; Kristi Noem, de de Dakota del Sur; Bill Lee, de Tennessee; Spencer Cox, de Utah, Glenn Youngkin, de Virginia, Jim Justice, de Virginia Occidental y Mark Gordon, de Wyoming.

“Lo que estamos haciendo en Arizona funciona”, expresó por escrito el gobernador Ducey. “Pero esto no es solo un problema de Arizona, es un problema nacional. Si toda nuestra frontera sur no está segura, nuestra nación no está segura. A medida que las peligrosas organizaciones criminales transnacionales continúan beneficiándose de los agujeros en la frontera y llenando de drogas a nuestras comunidades, no es una coincidencia que estemos viendo niveles históricos de muertes relacionadas con los opioides", añade.