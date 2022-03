“No sabía que era un tornado”: joven hispano que sobrevivió al impresionante fenómeno

TEXAS – Un joven hispano rompió el silencio ante las cámaras de Telemundo 39 y contó el aterrador momento que vivió tras ser 'devorado' un tornado en Austin cuando volvía de una entrevista de trabajo.

El video se ha vuelto viral en las redes sociales y muestra el momento en el que un tornado arrastró la camioneta roja en la que iba Riley León, de 16 años, y la suspende en el aire dándole vueltas por varios segundos.

La Autopista 290 el este de Austin se volvió caótica este pasado lunes cuando un tornado arrasó con todo por su paso.

El joven hispano dijo que en un principio no sabía que estaba dentro de un tornado. "Todo estaba nublado, corrió aire y salieron un montón de papeles volando, pero nunca me imaginé que venía un tornado", dijo en diálogo con Telemundo 39.

A pesar de que la camioneta quedó dañada casi en su totalidad, milagrosamente Riley León no sufrió ninguna herida.

Telemundo 39

“Yo venía de una entrevista de trabajo y empezó a llover fuerte cuando iba a agarrar la ‘U’ es que el aire me agarra y me voltea. Ahí sale el video”, dijo León.

Él agrega que segundos antes de que ocurriera el peligroso incidente, la zona estaba nublada, vio aire y después papeles pero nunca se imaginó que sería el tornado.

La madre del joven también explicó los momentos de angustia al saber lo que le ocurrió a su hijo.

“La verdad no tengo palabras para describir el susto que me llevé”, dijo Sylvia León entre lágrimas. "Cada vez que veo el video me dan ganas de llorar, lloro porque digo 'en algún momento pude haber perdido a mi hijo' ".