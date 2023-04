Violencia escolar: arrestan a maestra de secundaria tras incitar a estudiantes a pelear

TEXAS - La Policía de Mesquite arrestó a la mestra sustitua que incitó a sus estudiantes a pelear en el salón de clases.

La mujer fue identificada como Natally García de 24 años y residente de Dallas. Fue detenida el lunes, 17 de abril y enfrenta cuatro cargos por poner en peligro a un menor.

Investigadores determinaron que García participó en una conducta que puso a cuatro estudiantes en peligro de lesiones corporales.

DETALLES DEL CASO

El pasado 13 de abril la Policía de Mesquite fue notificada sobre un incidente ocurrido en la Kimbrough Middle School el día anterior. Un video tomado por una estudiante fue enviado a las autoridades para ser revisado.

El Distrito Escolar de Mesquite ISD dijo que la educadora llevaba trabajando desde el pasado 6 de marzo. No obstante, ya no es empleada del distrito y no es elegible para ser recontratada en ninguna rama.

La investigación que realizó el distrito reveló que la educadora incitó a los estudiantes para que pelearan en clase, colocando reglas para que los estudiantes siguieran. Además, hizo que otros estudiantes velaran la puerta mientras se llevaba a cabo la pelea.

