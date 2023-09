No las uses: retiran del mercado sillas para bebés por riesgo de caída y asfixia

La Comisión de Seguridad de los Productos de Consumo (CPSC, por sus siglas en inglés) ha anunciado la retirada de las tronas Tomy Boon Flair por riesgo de lesiones en bebés y niños pequeños.

La retirada afecta a varios modelos de las tronas Boon Flair fabricadas antes de septiembre de 2016, y a todas las tronas Boon Flair Elite, según un aviso de retirada publicado el jueves.

La agencia dijo que los tornillos utilizados para asegurar el asiento de estas sillas a la base del pedestal pueden aflojarse y separarse del asiento, lo que representa un peligro de caída.

Se han registrado 34 casos de separación de la silla de la base, entre ellos 24 caídas, 11 de las cuales provocaron lesiones.

Las sillas Boon Flair se fabricaron en varios colores y se vendieron entre enero de 2008 y febrero de 2017 por unos $380, mientras que las tronas Boon Flair Elite se vendieron entre 2008 y 2009 por entre $230 y $250.

Las sillas retiradas se vendieron en todo el país en Bed Bath & Beyond, Target, Toys 'R' Us y otras tiendas, y en línea en Amazon.com, Target.com, Walmart.com y BedBathAndBeyond.com.

Los modelos afectados son: Boon Flair B701 (azul/blanco), B702 (blanco/naranja), B703 (rosa/blanco), B704 (verde/blanco), B706 (blanco/naranja), B707 (blanco/azul), B708 (rojo/blanco), B709 (rojo/blanco), B716 (verde/blanco), B717 (blanco/naranja), B718 (blanco/azul), B731 (blanco/naranja), B10147 (gris/verde), B11068 (blanco/sin almohadilla), B11069 (gris/sin almohadilla), B11401 (blanco/gris). El modelo Boon Flair Elite retirado es el B751 (blanco/naranja).

Los consumidores deben dejar de utilizar inmediatamente las tronas retiradas y ponerse en contacto con Tomy, con sede en Oak Brook, Illinois, llamando al 866-725-4407 o en línea en https://recall.tomy.com para obtener un kit de reparación gratuito. Los consumidores recibirán un juego de tornillos y arandelas planas y partidas para reparar la trona retirada del mercado.

LA CPSC ADVIERTE A LOS CONSUMIDORES QUE DEJEN DE UTILIZAR INMEDIATAMENTE LAS SILLAS DE ICRAVES

La CPSC también emitió el jueves una advertencia para que los consumidores dejen de utilizar las tronas infantiles iCraves debido a los riesgos de atrapamiento, caída y asfixia.

La agencia señaló que los productos, vendidos por la empresa británica Brosishop, no cumplen las normas federales de seguridad para tronas. Las sillas también se comercializaban para el sueño de los bebés, pero no cumplen los requisitos de la ley Safe Sleep for Babies Act porque tienen un ángulo de inclinación superior a 10 grados, lo que supone un riesgo de asfixia.

La CPSC ha intentado ponerse en contacto con Brosishop para que retire las tronas, pero la empresa no ha respondido a las múltiples peticiones.

Las sillas y sus embalajes carecen también de las etiquetas de seguimiento exigidas, que proporcionan determinada información, como la fecha de fabricación y los datos de contacto del fabricante.

Las tronas estaban disponibles en rosa melocotón, verde, morado y azul y se vendían en línea en www.icraves.com por unos $260. Sin embargo, el sitio web ya no está operativo. El embalaje de las sillas contiene el nombre "Bestbaby" y el modelo BS-806. El resto del etiquetado de las sillas está escrito en mandarín.