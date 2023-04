Algunas mañanas, Angelina Nguyen gana $150 en cinco minutos.

La joven de 25 años todavía está sorprendida de lo lucrativo que ha sido su pequeño negocio de notario. Cuando se convirtió por primera vez en agente notarial hace siete años, solo unas semanas después de cumplir 18 años, Nguyen pensó que sería un segundo trabajo temporal para respaldar sus ingresos como cajera de banco.

Los notarios, o notarios públicos, atestiguan y autorizan la firma de documentos importantes, como solicitudes de pasaporte y contratos de bienes raíces. La mayoría de los notarios solo pueden cobrar lo que dicta su estado; Los agentes de firma notarial, por otro lado, pueden cobrar más ya que se especializan en registros de propiedad y documentos de préstamo.

Si bien Nguyen pensó que la mayor parte de su trabajo como notario se dedicaría a verificar firmas y explicar documentos a los clientes, rápidamente se dio cuenta de que la notarización implicaba más de lo que pensó inicialmente: también guiaba a las personas a través de algunos de los momentos más felices y más tristes de sus vidas.

“He visto a personas firmar la escritura de su primera casa y los contratos de una casa que no estaban listos para dejar… hay muchas lágrimas, tanto de felicidad como de tristeza”, dice Nguyen. “Me di cuenta de que quería ser la persona que hiciera que las personas se sintieran vistas, escuchadas, cuidadas y comprendidas en esos momentos importantes”.

Hace dos años, Nguyen decidió probar la notarización como una carrera de tiempo completo y lanzó su negocio, Team Signings, en San José, California, su ciudad natal. Esa decisión resultó ser una apuesta inteligente: en 2022, el negocio de Nguyen ganó cerca de $150,000, según documentos fiscales revisados ​​por CNBC Make It.

"NO TIENES QUE IR A LA UNIVERSIDAD PARA TENER ÉXITO"

El padre de Nguyen, Chau, le repitió el mismo consejo durante la escuela secundaria, mientras sus amigos entraban en pánico por sus calificaciones y tenían las actividades extracurriculares correctas en sus currículums: "No tienes que ir a la universidad para tener éxito".

“Desarrolló una carrera que amaba como agente de bienes raíces, sin una licenciatura, y siempre me inculcó que no tenía que ir a la universidad para tener éxito”, dice Nguyen. “Lo escuché, y gracias a Dios que lo hice porque no sabía en qué quería especializarme y habría tenido que pedir préstamos estudiantiles… me ahorró mucho tiempo y estrés”.

Su padre también fue quien le sugirió que se convirtiera en agente notarial, ya que los notarios con los que trabajaba en documentos inmobiliarios tenían una demanda increíblemente alta y ganaban entre $75 y $200 por firma.

En la mayoría de los estados, solo necesita enviar una solicitud y aprobar una verificación de antecedentes para convertirse en notario público, pero en California, debe tomar un curso de capacitación de seis horas, aprobar un examen y aprobar una verificación de antecedentes. Los costos iniciales para convertirse en notario en California pueden oscilar entre $275 y $442, según Notary.net.

Nguyen tardó unos tres meses en completar el proceso, que finalizó en 2015, y otro mes de formación y cursos para convertirse en una agente de firmas especializada en 2021.

Después de completar sus certificaciones en 2015, Nguyen todavía no estaba convencida de querer ser agente notarial de tiempo completo. Renunció a su trabajo como cajera de banco en 2016 y durante los siguientes cinco años, probó diferentes trabajos, incluidos breves períodos como agente de bienes raíces y agente de seguros, pero nada se comparaba con lo mucho que disfrutaba notarizar.

“Es una hora de trabajo y luego terminas, estás libre”, dice Nguyen. “Son horarios flexibles y siento que realmente estoy marcando una diferencia en la vida de las personas”.

“TRABAJO MENOS DE SEIS HORAS AL DÍA”

Nguyen registró Team Signings como una corporación en noviembre de 2021 e inmediatamente se puso a trabajar construyendo su clientela: visitó agencias de bienes raíces con un montón de tarjetas de presentación, hizo páginas de TikTok e Instagram para documentar su trabajo como agente de firmas y pidió a sus amigos que difundieran el palabra sobre su nuevo negocio.

El TikTok de Nguyen, que tiene casi 30,000 seguidores, ha sido su herramienta de marketing más exitosa, dice. Los notarios de otros estados se han comunicado con referencias en los comentarios, y los seguidores cerca de San José le han enviado mensajes para solicitar sus servicios.

Su objetivo es hacer al menos dos firmas por día, cobrando entre $75 y $200 y, a veces, una tarifa aún más alta, según el tipo de documento que debe ser notariado y qué tan lejos está la cita de su oficina en casa en San José.

Algunas firmas tardan unos minutos, mientras que otras pueden tardar más de una hora. En promedio, Nguyen dice que trabaja “menos de seis horas al día”.

“Trato de mantener un horario regular y trabajo entre las 9 a.m. y las 3 p.m., pero a menudo acepto citas para firmas los fines de semana”, agrega. Nguyen contrató a un asistente de tiempo completo en marzo para ayudar con la programación y la facturación.

Su único arrepentimiento es no haber comenzado su negocio de notario antes.

“Me encanta poder establecer mi propio horario, mantenerme económicamente a mí y a mis padres si alguna vez necesitan ayuda”, dice Nguyen. “Todo eso junto, además de tener la oportunidad de ayudar a las personas todos los días, me hace sentir realmente realizada como persona”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Morgan Smith para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.