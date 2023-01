Cómo lograr la condonación de tu deuda estudiantil, incluso si el plan de Biden fracasa

El plan de condonación de préstamos estudiantiles del presidente Joe Biden puede fracasar debido a los desafíos en la Corte Suprema.

Los prestatarios deben explorar las muchas otras opciones de alivio de préstamos en todo el país para las que pueden calificar.

Con el plan de condonación de préstamos estudiantiles del presidente Joe Biden en suspenso y dirigido a la Corte Suprema, decenas de millones de estadounidenses se preguntan si alguna vez verán el alivio que se les prometió.

Los expertos legales dicen que la política del presidente, que cancelaría hasta $20,000 para los prestatarios, enfrenta un camino estrecho para sobrevivir con los jueces.

Sin embargo, ya sea que el esfuerzo de Biden tenga éxito o no, corresponde a los prestatarios conocer los muchos otros planes de condonación de préstamos estudiantiles que existen en todo el país, dijo el experto en educación superior Mark Kantrowitz.

"Hay muchas otras oportunidades para la condonación de préstamos que a menudo se desconocen porque no existe una base de datos global de todas las opciones de condonación de préstamos para estudiantes", dijo.

Plan de pago basado en los ingresos

Después de 20 a 25 años de pagos, los prestatarios inscritos en los llamados planes de pago basados en los ingresos obtienen la cancelación de cualquier resto de su deuda por parte del gobierno federal.

"Los planes de pago basados en los ingresos también son planes de condonación de préstamos estudiantiles", dijo Kantrowitz.

Mientras tanto, las facturas mensuales de los prestatarios están limitadas a una parte de sus ingresos discrecionales, y algunos pagos terminan siendo tan pequeños como $0. Como resultado, los expertos recomiendan que los prestatarios de bajos ingresos exploren las opciones.

Y aunque la condonación de la deuda solía desencadenar una factura de impuestos, una ley reciente puso fin a esa política hasta por lo menos el 2025, y los expertos esperan que se vuelva permanente.

Muchos califican para la condonación de préstamos por servicio público

Promulgado por el entonces presidente George W. Bush en 2007, el programa de condonación de préstamos por servicio público permite que ciertos empleados gubernamentales y sin fines de lucro cancelen sus préstamos estudiantiles federales después de 10 años o a 120 pagos.

Aunque el programa ha tenido una buena cantidad de problemas, el gobierno de Biden recientemente le hizo una serie de mejoras.

Por lo general, existen tres requisitos principales para calificar para el programa, aunque los cambios recientes brindan más margen de maniobra en ciertos casos:

Su empleador debe ser una organización gubernamental de cualquier nivel, una organización sin fines de lucro 501(c)(3) o algún otro tipo de organización sin fines de lucro que brinde un servicio público.

Sus préstamos deben ser préstamos directos federales.

Para alcanzar la condonación, debe haber realizado 120 pagos calificados a tiempo en un plan de pago definido por los ingresos o el plan de pago estándar.

La mejor manera de averiguar si su trabajo califica como servicio público es completar un formulario de certificación del empleador.

En 2013, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor estimó que 1 de cada 4 trabajadores estadounidenses podría ser elegible para el programa.

Opciones de perdón para maestros, enfermeras y otros

Además de esos dos programas principales, existen muchas otras oportunidades de condonación que muchos prestatarios pierden porque no las conocen, dicen los expertos.

Los maestros de tiempo completo que trabajan durante cinco años consecutivos en una escuela de bajos ingresos pueden ser elegibles para una condonación de préstamos de hasta $17,500 bajo el Programa de Condonación de Préstamos para Maestros.

El Programa de Pago de Préstamos del Cuerpo de Enfermeras permite que ciertas enfermeras obtengan hasta el 85% de su deuda estudiantil cancelada.

Los profesionales de la salud que se comprometan a por lo menos dos años de servicio en una comunidad nativa americana pueden recibir hasta $40,000 en asistencia para préstamos estudiantiles a través del Programa de Pago de Préstamos para Servicios de Salud para Indígenas.

El Programa de Pago de Préstamos Estudiantiles de John R. Justice proporciona asistencia de préstamos de hasta $4,000 al año, o hasta $60,000 en total, a los defensores públicos estatales y federales y a los fiscales estatales que aceptan permanecer empleados en esos puestos durante al menos tres años.

Las agencias federales también ofrecen programas de asistencia para el pago de préstamos estudiantiles, dijo Kantrowitz. Las agencias pueden hacer pagos a un empleado federal de hasta $10,000 al año, por un total de $60,000, según la Oficina de Administración Personal de EEUU.

Mientras tanto, existen numerosos programas de condonación de préstamos estudiantiles a nivel estatal.

Por ejemplo, el programa de condonación de préstamos Get on Your Feet en Nueva York ofrece a ciertos recién graduados que están inscritos en un plan de pago definido por los ingresos que equivale a 24 meses de pagos.

Y los abogados en Texas que trabajan para programas específicos de asistencia legal pueden ser elegibles para el Programa de Asistencia para el Pago de Préstamos Estudiantiles de Texas.

"La condonación de préstamos estudiantiles se basa en la ocupación del prestatario, en la mayoría de los casos", dijo Kantrowitz. “Entonces deberían buscar el perdón en función de su trabajo, especialmente para su estado”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Annie Nova para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.