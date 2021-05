Revelan nuevos detalles sobre el asesinato de una mujer encontrada en un depósito de almacenamiento en Thornton

Las autoridades en Thornton emitieron una orden de registro en una casa ubicada en la cuadra 9200 de Anderson St tras encontrar una mujer dentro de un depósito de almacenamiento la semana pasada en el condado Adams.

La policía del condado Adams (ACSO) encontraron cuerpo de una mujer adulta dentro de una unidad de almacenamiento en la cuadra 8800 de Devonshire Boulevard justo antes de las 10 a.m., del 19 de mayo.

El administrador de la propiedad informó a la policía sobre algo sospechoso que quería que las autoridades investigaran, según informó ACSO.

El nombre de la víctima no ha sido revelado, pero ACSO dijo que está entrevistando a testigos, vecinos y familiares.

ACSO no ha brindado mucha información sobre este caso, todavía no han dicho la causa de la muerte de la mujer y dijeron que no están seguros de cuánto tiempo estuvo en la unidad antes de ser descubierta.

La policía tampoco ha hablado sobre la conexión de esta casa que será registrada con la muerte de la mujer. La vivienda está aproximadamente a una milla de la instalación de almacenamiento donde se encontró a la víctima.