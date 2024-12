Aurora y propietarios aún sin acuerdo sobre cierre del complejo vinculado a delitos

DENVER, Colorado - El futuro del complejo de apartamentos "The Edge at Lowry", en Aurora, sigue en el aire, ya que aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo entre la ciudad y los propietarios para su cierre.

Este complejo, señalado por las autoridades como un "foco de actividad criminal", ha sido el centro de atención debido a su conexión con delitos graves y supuestos vínculos con el grupo delictivo venezolano conocido como Tren de Aragua.

En una audiencia reciente en la Corte Municipal de Aurora, los abogados de los propietarios declararon que sus clientes no se opondrían al cierre del complejo. Sin embargo, la decisión final aún está pendiente de aprobación judicial, con nuevas audiencias programadas para enero.

El complejo de apartamentos ha sido objeto de múltiples denuncias que incluyen tiroteos, amenazas, violaciones a códigos de construcción y otros delitos.

En uno de los incidentes más notorios, un video mostró a hombres armados ingresando a uno de los apartamentos, el mismo día que ocurrió un homicidio en el lugar.

Si el cierre es aprobado, cinco de los seis edificios del complejo serían clausurados, mientras que el sexto, bajo una administración distinta, no se vería afectado. Los residentes legales recibirían un aviso de al menos 30 días para organizar su reubicación.

Además, la ciudad de Aurora impondría un gravamen sobre las propiedades para recuperar los costos asociados con el cierre y la asistencia proporcionada a los residentes desplazados.

Estos costos serían responsabilidad de los propietarios del complejo, quienes han atribuido las malas condiciones a la actividad criminal que afecta sus propiedades.

Se espera que las actualizaciones sobre el caso se den a mediados de enero, cuando podría alcanzarse un acuerdo formal. Mientras tanto, las autoridades de Aurora y los residentes afectados continúan a la espera de una resolución que aborde tanto las preocupaciones de seguridad como los derechos de los inquilinos.