Con electricidad y baños: primer campamento seguro para personas sin hogar abrirá en Denver

Los espacios seguros al aire libre, o sitios SOS, son campamentos temporales administrados y aprobados por la ciudad que sirven a las personas sin hogar durante la pandemia. Un segundo SOS operado por Colorado Village Collaborative está programado para abrir en el campus “Uptown de Denver Community Church” en 1595 Pearl St. a finales de este mes. Albergará hombres, mujeres, parejas y mascotas y tendrá una capacidad de 40 personas.

El primero, ubicado en el estacionamiento de la Primera Iglesia Bautista en 1373 Grant St. en Capitol Hill, fue identificado poco después de que el Ayuntamiento de Denver aprobara un cambio temporal a los códigos de zonificación existentes que hicieron de la propiedad de la iglesia una opción viable. Durante las últimas semanas, las cuadrillas han estado instalando carpas, lavabos y baños portátiles en el lugar.

Las carpas están equipadas con electricidad y están aisladas para poder mantener una temperatura de 70 grados. "Showers For All" proporcionará un camión que alternará entre los sitios para proporcionar servicios de ducha y lavandería.

"La Primera Iglesia Bautista tiene un largo legado de asociación con nuestros vecinos sin vivienda, y estamos orgullosos de ser parte de esta nueva iniciativa para abordar la creciente crisis de personas sin hogar en nuestra ciudad", dijo el Rev. Dr. Brian Henderson, Ministro de la Primera Iglesia Bautista. “Como personas de fe, creemos que estamos llamados a servir a los pobres y vulnerables entre nosotros. En medio de esta crisis de salud pública, el Safe Outdoor Space es un paso importante en la dirección correcta para nuestro vecindario y nuestra ciudad ".

El espacio albergará hasta 30 mujeres y personas trans identificadas. Es temporal y está programado para cerrar operaciones a fines de mayo. "Las personas pueden quedarse los seis meses completos, pero el objetivo es conectarlos con los recursos", dijo la Dra. Kathleen Van Voorhis, de Interfaith Alliance. "No queremos que la gente vuelva a salir a la calle. Queremos que tengan un resultado estabilizado. Es difícil para los trabajadores comunitarios mantener el contacto con los transeúntes; esto los ayudará a mantener el contacto".

EarthLinks Inc., una organización sin fines de lucro con sede en Denver que se enfoca en las personas sin vivienda, tiene la tarea de dotar de personal y las operaciones diarias. Lo tendrán con todo el personal en todo momento, y los proveedores conectarán a los residentes con una variedad de servicios que incluirán pruebas diarias de COVID-19. “El Espacio al aire libre seguro se alinea completamente con la misión de EarthLinks de cultivar la transformación y la autoestima de las personas que se encuentran sin hogar y en la pobreza”, dijo Kathleen Cronan, directora ejecutiva de EarthLinks. “Más allá de brindar un lugar seguro para que las mujeres y las personas transgénero se refugien al aire libre en medio de una pandemia, el SOS conectará a las personas sin vivienda con servicios vitales que las colocarán en el camino hacia la vivienda”. No se permite alcohol ni drogas en el lugar y aquellos que se vayan y no regresen o se comuniquen con el personal durante 72 horas tendrán su carpa limpia y entregada a otra persona que lo necesite, según Cronan. Para hacer donaciones para el espacio seguro al aire libre, llame a Dianne Flahive al 303-832-4188. Earth Link solicita que las donaciones no se entreguen en persona en el sitio.