Colorado anuncia fecha límite para que trabajadores de la salud reciban la vacuna contra COVID-19

Los trabajadores de la salud en instalaciones que incluyen hogares de asistencias para personas mayores, hogares de ancianos y hospitales en Colorado deberán vacunarse contra el COVID-19 a fines de octubre según una regla de emergencia temporal aprobada el lunes por la junta estatal de salud.

El voto de 6-1 durante una sesión de emergencia se produjo después de que el gobernador Jared Polis solicitara que la junta considerara un mandato de vacunación.

En el primer día de sesiones legislativas en el capitolio estatal de Colorado, tras el cierre por la pandemia, se registraron protestas contra las vacunas obligatorias.

La medida se aplicará al personal que trabajan con pacientes o clientes en aproximadamente 3,800 instalaciones autorizadas y reguladas por la junta, que también incluyen hospicios y clínicas comunitarias. No se aplica a los consultorios médicos ni a los centros de atención de urgencia. Después del 31 de octubre, las instalaciones ya no podrán contratar trabajadores no vacunados.

Durante una audiencia virtual de dos horas a la que asistieron al menos 1,000 personas, aproximadamente donde la mayoría manifestó su desacuerdo con el mandato. Varias personas sugirieron que los trabajadores terminarían renunciando en lugar de vacunarse, lo que agravaría la escasez de personal.

Todas las personas mayores de 16 años en el estado de Colorado ya son elegibles para recibir la vacuna contra el COVID-19, pero para algunos, salir de casa para vacunarse no es una opción o no es sencillo de hacer. Es por eso que la ciudad de Denver ha creado un programa que busca garantizar que las personas que no pueden salir de sus hogares por motivos de salud o seguridad puedan recibir la vacuna desde la comodidad de su casa.

Los trabajadores podrán solicitar exenciones médicas o religiosas a sus empleadores. Las instalaciones podrán solicitar exenciones al estado para permitir que menos del 100% de sus trabajadores se vacunen, pero deben proponer un plan para mitigar la propagación del coronavirus.