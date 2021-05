Colorado: comparece en corte el sospechoso de asesinar a 10 personas en el tiroteo de Boulder

Un hombre de 22 años acusado de matar a 10 personas en un supermercado de Colorado debía comparecer ante el tribunal el martes ante una audiencia para discutir lo que sucederá a continuación en el caso.

Esta audiencia será la segunda comparecencia ante el tribunal de Ahmad Al Aliwi Alissa desde el ataque del 22 de marzo en Boulder. En su audiencia inicial, días después del tiroteo, una de sus abogadas, Kathryn Herold, dijo que la defensa necesitaba dos o tres meses para evaluar su "enfermedad mental" y las pruebas reunidas por los investigadores antes de proceder. Ella no brindó detalles sobre su salud mental.

Una tienda de armas en Arvada confirma que el presunto atacante del tiroteo en Boulder compró un arma allí y que pasó el chequeo de antecedentes penales, adquiriendo así el rifle de una forma legal.

Un funcionario de la policía informado sobre el tiroteo dijo anteriormente que la familia del sospechoso les dijo a los investigadores que creían que Alissa sufría de algún tipo de enfermedad mental, incluidos delirios. El funcionario no estaba autorizado a hablar en público y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Alissa está acusada de matar a nueve compradores y trabajadores dentro y fuera de la tienda, así como a uno de los primeros tres policías que ingresaron a la tienda. También ha sido acusado de intento de asesinato en primer grado por presuntamente disparar contra otras 26 personas, incluidos 11 agentes del orden. También está acusado de poseer ilegalmente 10 cargadores de municiones de alta capacidad, dispositivos prohibidos en Colorado después de tiroteos masivos anteriores.

Los investigadores no han revelado un posible motivo del ataque. El fiscal de distrito Michael Dougherty ha dicho que no había indicios de que Alissa, que era del suburbio cercano de Arvada, hubiera visitado el supermercado antes.