Colorado: qué esperar la noche de las elecciones este próximo 8 de noviembre

DENVER, Colorado - En la última década Colorado se ha vuelto cada vez más azul color que representa al partido demócrata, esto se debe en gran parte a la afluencia de votantes con educación universitaria en el área metropolitana de Denver en expansión. Joe Biden ganó las elecciones presidenciales de 2020 en el estado y los demócratas controlan el asiento del gobernador y la Legislatura.

La carrera principal de Colorado este noviembre presenta la búsqueda del senador demócrata Michael Bennet por un tercer mandato contra el republicano Joe O'Dea, propietario de una empresa de construcción y candidato por primera vez. O'Dea está probando si un republicano puede ganar una contienda por el Senado de los EEUU, en Colorado apoyando algunos derechos al aborto.

El gobernador demócrata Jared Polis, empresario millonario de la tecnología y excongresista, busca un segundo mandato contra Heidi Ganahl, quien también es una empresaria que, como regente de la Universidad de Colorado, es la única republicana que ocupa un cargo estatal.

La mayoría de los escaños de Colorado en la Cámara de Representantes de EEUU, se consideran seguros para los titulares, incluida la representante republicana Lauren Boebert.

La atención se ha centrado en un nuevo asiento, el distrito 8, agregado después del Censo de 2020. En esa carrera, la senadora estatal republicana Barbara Kirkmeyer, quien una vez se opuso a todos los abortos pero ahora dice que cree en las excepciones en los casos en que la vida de la madre está en peligro, se enfrenta a la representante estatal demócrata Yadira Caraveo, pediatra y defensora del derecho al aborto. Los votantes latinos comprenden casi el 40% del distrito, que se extiende al norte de Denver.

La boleta electoral de Colorado incluye varias medidas impositivas y fiscales y una propuesta para legalizar el uso terapéutico de psilocibina y psilocina en adultos, compuestos psicoactivos en los "hongos mágicos".

Los demócratas tienen una gran mayoría en la Cámara estatal y tienen una ligera ventaja en el Senado estatal.

NOCHE DE ELECCIONES

Las urnas cierran a las 7 p.m., hora local (9 p.m. ET), pero la mayoría de Colorado vota por correo. A los votantes registrados se les envía automáticamente una boleta y una vez devuelta, pueden confirmar a través de un sitio web estatal que la oficina del secretario del condado la recibió.

Si bien los votantes pueden emitir su voto en persona el día de las elecciones, solo un pequeño número lo hace. En las elecciones generales de 2020, casi el 100 % de todas las boletas emitidas se enviaron por correo o se entregaron en buzones y centros de votación.

Las cosas suceden rápidamente después de que cierran las urnas. Debido a que las boletas han estado llegando a las oficinas de los secretarios de los países durante semanas, y se cuentan a medida que llegan, los resultados de una gran parte de la votación total se publican dentro de los 90 minutos posteriores al cierre de las urnas.

CÓMO VOTA COLORADO

Los condados clave se encuentran a lo largo de Front Range, desde Fort Collins hacia el sur hasta Pueblo. Es donde está la mayor parte de la población. Los demócratas dominan en los condados Denver y Boulde, mientras que los republicanos aumentaron sus totales en los condados El Paso, Douglas y Weld. Para que los candidatos republicanos en todo el estado sigan siendo competitivos, tienen que limitar sus márgenes de derrota en Denver y tratar de ganar en los condados suburbanos líderes como Jefferson y Arapahoe. A los demócratas les ha ido bien allí recientemente.

En la región oeste que comprende principalmente las áreas montañosas, a los candidatos republicanos les suele ir bien tal es el caso de los condados Mesa, Gran Junction, así como en las llanuras orientales escasamente pobladas.

Colorado suele contar alrededor del 90 por ciento de los votos emitidos la noche de las elecciones. Las boletas por correo entregadas el día de las elecciones, en buzones o en los lugares de votación, no se contarán hasta el miércoles o el jueves. Eso podría retrasar las llamadas de carrera en las carreras más competitivas.

NOTAS DE DECISIÓN

AP contará los votos y declarará a los ganadores en 110 elecciones disputadas en Colorado, incluidas cinco contiendas estatales y ocho contiendas para la Cámara de Representantes de los EEUU. En las elecciones generales de 2020, AP informó por primera vez los resultados a las 9:02 p.m., hora del este, y el 90 % de los resultados a las 11:30 a.m.

AP no hace proyecciones ni nombra ganadores aparentes o probables. Solo cuando AP esté completamente segura de que se ha ganado una carrera, definida más simplemente como el momento en que un candidato rezagado ya no tiene un camino hacia la victoria, haremos una llamada. Si un candidato declara la victoria, u ofrece una concesión, antes de que AP convoque una carrera, cubriremos los desarrollos de interés periodístico en nuestros informes. Al hacerlo, dejaremos en claro que AP aún no ha declarado un ganador y explicaremos la razón por la que creemos que la carrera es demasiado temprana o demasiado cercana para anunciar.

AP puede convocar una contienda por la Cámara de Representantes en todo el estado o en los EEUU, en la que el margen entre los dos candidatos principales sea del 0,5% o menos, si determinamos que la ventaja es demasiado grande para que un recuento cambie el resultado. La ley de Colorado establece recuentos obligatorios si la brecha entre los candidatos es menor o igual al 0,5% del voto del líder.

AP no convocará carreras de votación negativa en la noche de las elecciones si el margen entre los dos candidatos principales es inferior al 2% o si el candidato principal está dentro del 2% del umbral de segunda vuelta del 50%. AP revisará esas contiendas más adelante en la semana para confirmar que no quedan suficientes votos pendientes para contar que podrían cambiar el resultado.

¿QUÉ APRENDIMOS DE LA PRIMARIA?

El aborto y la seguridad electoral son particularmente relevantes en Colorado, como se refleja en las primarias republicanas en junio, que se produjeron pocos días después de que la Corte Suprema anulara Roe v. Wade.

En las primarias republicanas para el Senado, O'Dea derrotó contundentemente al representante estatal Ron Hanks, quien se opone al aborto en todas las circunstancias.

¿QUÉ HA CAMBIADO DESDE LAS ELECCIONES POR LA PANDEMIA DE 2020?

Colorado ha agregado buzones para depositar boletas en todo el estado y un sistema para que los votantes rastreen sus boletas.

¿CÓMO SON LA PARTICIPACIÓN Y EL VOTO ANTICIPADO?

La participación ha tenido una tendencia al alza en Colorado y por lo general, es uno de los estados con mayor participación en el país. En 2018 la participación fue del 58%; en 2020 fue del 77%. Casi todo el voto es voto anticipado porque esencialmente toda la votación se realiza por correo. Los votos contados después del día de las elecciones tuvieron una tendencia ligeramente más republicana en 2020, en aproximadamente medio punto porcentual.

¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DEL MARTES?

La ley de Colorado prevé recuentos obligatorios si la diferencia entre los candidatos es menor o igual al 0,5 % del voto del líder. Los candidatos también pueden solicitar recuentos dentro de los 28 días de una elección, pero deben pagar por ellos.