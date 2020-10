Colorado registra cifra más alta de brotes de COVID-19 de toda la pandemia

Al momento son 274 brotes activos de coronavirus en el estado.

El Departamento de Salud de Colorado entregó el reporte semanal de brotes de COVID-19 y la cifra es la más alta desde que inició la pandemia, ya que al momento tenemos 274 brotes activos, algo sin precedentes a nivel estatal.

Estos brotes son más que todo en escuelas, universidades, restaurantes, supermercados, tiendas, iglesias y prisiones, entre otros.

La marca más alta durante la pandemia fue de 236 brotes activos en los primeros días de julio, lo que muestra que estamos retrocediendo en cuanto al control de la propagación virus en el estado.

El Departamento de Salud considera un brote a partir de dos casos positivos activos y al momento ya están hablando de una tercera ola, por lo que las restricciones podrían regresar como pasó con la orden “más seguros en casa” en el mes de mayo.

Entre los brotes principales, destacan un total de en centros educativos, que incluyen escuelas y universidades, 16 en centros de cuidado para menores, 19 en restaurantes y 5 en supermercados.

Los cinco brotes en supermercados son en King Soopers (Denver, Edgewater y Commerce City), Costco (Westminster) y Trader Joe’s (Colorado Springs).

En cuanto a restaurantes, destacan brotes en Tequila’s (Condado Garfield), On The Border (Condado Jefferson), La Cabaña Mexicana Bar and Grill (Condado Larimer), Buffalo Wild Wings (Condado Douglas), Wendy’s (Condado Larimer) y Starbuck (Condado Boulder), entre muchos otros.

Para conocer la lista completa de brotes activos del COVID-19 en Colorado, puedes ingresar aquí al mapa interactivo del Departamento de Salud de Colorado.