UPS empleará más de 2,455 trabajadores en Denver con procesos de contratación de 30 minutos o menos

UPS anunció el jueves que busca contratar a más de 2,455 empleados de temporada en Denver de cara a la temporada navideña donde el volumen de paquetería aumenta drásticamente. A nivel nacional UPS dijo que espera contratar a más de 100,000 trabajadores.

Para poder competir en uno de los mercados laborales más ajustados en la historia de los EEUU. UPS ha reinventado su forma de contratación, presentando ofertas de trabajo a candidatos calificados en 30 minutos o menos.

La contratación rápida se aplica a sus trabajos más comunes: distribuidores de paquetes, conductores de vehículos y ayudantes de conductor.

La compañía dijo que redujo sus decisiones de contratación a media hora al hacer que los solicitantes envíen todos sus documentos en línea. Los solicitantes podrían estar trabajando tan pronto como uno o dos días.

El evento se llevará a cabo de 10:30 a.m. a 1:00 p.m. en la plaza que conecta el hotel Westin con la terminal Jeppesen. Los candidatos veteranos pueden asistir a una sesión especial de 10:00 a.m. a 10:30 a.m.

Beneficios adicionales que ofrece UPS:

• Durante los últimos tres años, aproximadamente un tercio de las personas contratadas por UPS para trabajos de temporada fueron contratadas posteriormente en un puesto permanente.

• A través del programa ‘’Earn and Learn’’ de la compañía, los empleados de temporada elegibles que son estudiantes pueden ganar hasta $ 1,300 para gastos universitarios, además de su pago por hora, por tres meses de empleo continuo.

• Los trabajos permanentes de UPS, incluidos los trabajos a tiempo parcial, tienen salarios competitivos y beneficios, que incluyen beneficios de jubilación y atención médica.

Si busca empleo Monarch Casinos estará realizando una feria de trabajo este jueves de 11 a.m. a 7 p.m., buscan a personal para la cocina, servidores hospitalidad y limpieza.

Instalaciones de UPS locales que estarán contratando trabajadores de temporada:

Ciudad Comercio - 5020 Ivy St, Commerce City

Aurora - 19500 E 23rd Ave, Aurora

Englewood - 13101 James E Casey Ave, Englewood

Aeropuerto Internacional de Denver - 26400 E 75th Ave, Denver

Pago inicial por trabajo:

Manejador de paquetes: $ 20 - $ 22 por hora.

Conductor de vehículo personal: $ 21.00 por hora.

Ayudante del conductor: $ 16.80 por hora.

Conductor de camión con remolque: $ 37 por hora.

Para más información y si está interesado en conseguir un trabajo con UPS haga clic aquí.