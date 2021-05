Control de armas en Colorado: qué cambia tras la masacre ocurrida en Colorado Springs

La Cámara de Representantes de Colorado aprobó el miércoles una medida que requeriría que las personas que enfrentan órdenes de protección contra la violencia doméstica denuncien sus armas de fuego, pocos días después de que un hombre disparó y mató a seis personas en una disputa doméstica en Colorado Springs.

La legislación requeriría que la persona que recibe una orden de protección emitida por un juez informe el tipo y la ubicación de las armas de fuego en su posesión dentro de una semana.

Está recibiendo más atención después de que Teodoro Macías, de 28 años, fuera a una fiesta de cumpleaños organizada por la familia de su novia, Sandra Ibarra, de 28 años, y mató a tiros a seis personas antes de suicidarse la madrugada del domingo. Estaba molesto por no haber sido invitado a la reunión, dijo la policía.

Macías tenía un historial de comportamiento controlador y celoso y el tiroteo fue un acto de violencia doméstica, dijo el martes el teniente Joe Frabbiele de la policía de Colorado Springs. La policía dijo que no se informaron incidentes de violencia doméstica durante la relación y que el agresor no tenía antecedentes penales. No se emitieron órdenes de protección.ANUNCIO PUBLICITARIO

Seis personas murieron la madrugada de este domingo durante una fiesta de cumpleaños en la ciudad de Colorado Springs y el autor del ataque se mató por suicidio, informó la policía local en un comunicado.

“No solo los ojos morados y los moretones son indicadores de abuso”, dijo Tamika Matthews, gerente de impacto comunitario de Violence Free Colorado, un grupo que educa y busca terminar con el abuso doméstico.

Las señales de advertencia de abuso doméstico pueden incluir tácticas que "refuerzan ese elemento de que una persona mantenga el poder sobre otra", como la posesividad en la relación, amenazar o poner en peligro a las mascotas, o incluso controlar el dinero, dijo.

La representante demócrata Monica Duran, una de las patrocinadoras del proyecto de ley, compartió su experiencia personal con su novia de la escuela secundaria que se convirtió en abusadora doméstica.

“Vivía todos los días, y me refiero a todos los días, con miedo, vergüenza y aislamiento”, dijo Durán con la voz quebrada.

El tirador había estado en una relación con una de las víctimas durante aproximadamente un año y tenía un historial de comportamiento controlador y celoso, dijo el teniente Joe Frabelle de la policía de Colorado Springs en una conferencia de prensa

Después de que las amenazas físicas, emocionales y mentales no funcionaron, Durán dijo que su esposo se volvió para amenazarla con un arma. Citó un informe que encontró que los abusadores con armas de fuego tienen cinco veces más probabilidades de matar a sus víctimas y dijo que eso la hizo pensar en su propia vida.

Un estudio de 2020 realizado por el Violence Policy Center, un grupo de investigación y defensa sin fines de lucro que trabaja para prevenir muertes y lesiones por armas de fuego en los EE. UU., Dijo que el 65% de todos los asesinatos-suicidios involucraron a una pareja íntima, el 95% fueron mujeres asesinadas por sus parejas íntimas y El 92% involucró un arma.

“Una persona que sufre abuso debe poder contar con un mecanismo eficaz para hacer cumplir la ley que le quita las armas de fuego a una pareja abusiva”, dijo Durán sobre la legislación.

El representante Matt Gray, otro patrocinador demócrata del proyecto de ley, dijo que Colorado es un estado de arresto obligatorio por violencia doméstica, lo que significa que cuando existe una causa probable de que haya ocurrido violencia doméstica, la persona debe ser arrestada y retenida en la cárcel sin derecho a fianza hasta que El juez emite una orden de protección. El sospechoso también debe renunciar a sus armas de fuego, agregó.ANUNCIO PUBLICITARIO

Tras la reciente tragedia ocurrida en Colorado Springs las autoridades están manejando este hecho como un incidente de violencia doméstica por eso es importante aprender a detectar los patrones de violencia y buscar la ayuda necesaria.

La legislación es para las personas que no siguen las órdenes de protección y todavía tienen una "probabilidad muy alta" de cometer actos de violencia contra su pareja, dijo Gray.

La representante republicana Terri Carver ofreció varias enmiendas, diciendo que creía que el proyecto de ley creaba un "problema grave de la Quinta Enmienda" debido al papeleo para identificar la ubicación y el tipo de armas de fuego en posesión de alguien.

Carver dijo que el papeleo podría usarse como evidencia para condenarlos en un caso criminal, lo que lleva a la autoincriminación, contra la cual protege la Quinta Enmienda. Las enmiendas de Carver fracasaron.