De vacaciones, pantalones cortos y en tenis: piloto de Colorado evacua a 330 personas atrapadas en los incendios de Hawaii

DENVER, Colorado - Un piloto de United Airlines que estaba de vacaciones en Maui se ofreció como voluntario para volar un avión desde la isla hawaiana envuelta en incendios forestales, ayudando a 330 personas a llegar a casa de manera segura.

El capitán Vince Eckelkamp, ​​de Colorado, dijo el martes que tenía programado volar de Maui a Denver el martes de la semana pasada después de unas vacaciones de seis días con su esposa e hija.

Alrededor de las 4 a.m. se cortó la luz en su hotel debido a las ráfagas de viento que derribaron las líneas eléctricas. La familia empacó sus maletas en la oscuridad y planeó dirigirse temprano al aeropuerto de Kahului, pero pronto descubrió que no había servicio celular disponible.

Para llegar al aeropuerto, la familia de Eckelkamp condujo a través del histórico pueblo de Lahaina, solo unas horas antes de que se convirtiera en un infierno. Allí, según dijo, "el viento soplaba tan fuerte que las tejas volaban fuera de las casas".

Solo más tarde vieron las fotos de lo que queda de Front Street en Lahaina: autos quemados y escombros. “Cinco horas después, habríamos sido nosotros”, dijo Eckelkamp.

Cuando la familia finalmente llegó al aeropuerto, se enteraron de que su vuelo se había retrasado porque United Airlines no podía comunicarse con sus auxiliares de vuelo, que estaban atrapados en la impotente Lahaina.

El vuelo finalmente se retrasó hasta el día siguiente. A medida que pasaban las horas, su familia se enteró de la devastación que se desarrollaba en Maui.

“Ahí fue cuando empezamos a darnos cuenta de que esto es real. Estamos en un lugar que realmente está sufriendo", dijo. “Hablamos con más personas en el aeropuerto y todos tenían una historia triste, especialmente los lugareños”.

La familia se quedó en el aeropuerto durante la noche. Al día siguiente, Eckelkamp se dio cuenta de que su vuelo podría cancelarse ya que los pilotos estaban en peligro de pasar horas fuera de las normas de tripulación.

Fue entonces cuando dio un paso al frente.

“Me di cuenta de que su día de servicio de la tripulación iba a ser enorme, así que le envié un mensaje de texto al capitán que conocía y le dije: 'Oye, sé que vas a tener un día largo. Estoy disponible. Si quieres, puedo aumentar tu tripulación'”, dijo.

Su nuevo vuelo se fijó inicialmente para una salida del miércoles a las 3:30 p.m., pero se retrasó nuevamente hasta las 8 p.m. porque United aún no podía comunicarse con los asistentes de vuelo en la isla. Incluso con el nuevo horario, volar seguía siendo un desafío para la tripulación.

“Con un despegue a las 8 en punto, el otro piloto de los dos, agotó el tiempo. No pudo hacer ese tiempo. Y entonces el vuelo iba a cancelarse. Así que la tripulación me llamó porque sabían que estaba disponible y me preguntaron si quería tomar el vuelo de Maui a San Francisco, y dije: 'Sí, por supuesto'”.

Los asistentes de vuelo llegaron a las 6:30 p.m. y el vuelo despegó a las 8:00 p.m. Eckelkamp terminó pilotando el vuelo vestido con tenis, shorts y polo.

“Una vez que aumentamos la potencia en el despegue, al otro piloto solo le quedaban 25 minutos antes de que se agotara el tiempo y habría sido ilegal, lo que significa que el vuelo habría tenido que cancelarse”, dijo.

“Para que todo saliera bien (que aparecieran los asistentes de vuelo, que la estación de Maui nos sacara, que el otro piloto tuviera su tiempo disponible), aún salimos con 25 minutos de sobra, y para mí estar allí en el lugar correcto, en el momento correcto. , fue simplemente increíble”, dijo Eckelkamp.

Cuando el vuelo aterrizó en San Francisco antes de dirigirse a Denver, Eckelkamp salió de la cabina para despedirse de los pasajeros mientras desembarcaban.

“Estoy en mis pantalones cortos y tenis, y todo lo que puedo imaginar es que están bajando del avión diciendo: '¿Quién era ese tipo en pantalones cortos y tenis que se despidió de nosotros? ¿Qué estaba haciendo?'”, dijo entre risas.

Dijo que solo unas 15 personas en el vuelo realmente sabían todo lo que sucedió detrás de la cortina para que el vuelo fuera posible.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Marlene Lenthang para nuestra cadena hermana NBCNews.com. Para más de NBC News entra aquí.