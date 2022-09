Día del Trabajo: estas son algunas de las actividades que puedes hacer en Colorado este fin de semana

DENVER, Colorado - Este fin de semana será largo para muchos en todo el país debido a la celebración del Día del Trabajo el próximo 5 de septiembre y aunque podría ser el cierre no oficial del verano todavía hay tiempo para disfrutar de múltiples actividades al aire libre en Colorado.

AQUÍ ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES PARA DISFRUTAR EN FAMILIA

El festival Sabor de Colorado o como se le conoce en inglés Taste of Colorado destaca un fin de semana repleto de festivales que incluye celebraciones de música, comida, artes, artesanías, globos, vino y cerveza.

La edición número 39 de Taste of Colorado se llevará a cabo del sábado 3 hasta el lunes 5 de septiembre. El evento de este año cuenta con cinco escenarios donde los asistentes pueden escuchar música de más de 60 artistas, incluidas bandas tributo, músicos country, jazz, alineaciones culturales y Bandas de Denver. Un Mercado de Artes y Oficios tendrá 50 puestos de artesanos locales y más de 30 camiones de comida y vendedores de restaurantes.

Labor Day Lift Off

El festival anual de globos aerostáticos Lift Off del Día del Trabajo es este fin de semana en Colorado Springs y se espera que alrededor de 70 globos tomen vuelo. Este año, los visitantes pueden esperar ver varias atracciones nuevas en el festival.

El despegue anual número 46 del Día del Trabajo se llevará a cabo en Memorial Park en 1605 E. Pikes Peak Ave en Colorado Springs desde el sábado 3 de septiembre hasta el lunes 5 de septiembre.

Memorial Park abrirá a las 5:30 a.m. La ceremonia de apertura comenzará a las 6:30 a.m., y el despegue de los globos comenzarán a las 7 a.m. El despegue es un evento gratuito.

Los pases de estacionamiento están disponibles para comprar para el Lift Off y tienen un valor que van desde $ 5 a $ 15 y son válidos para toda la sesión de la mañana.

En el evento de Lift Off no se permite: fumar, mascotas, drones, tiendas de campaña.

Para aquellos que deseen obtener una vista diferente de los globos, los paseos en globo al amanecer están disponibles para comprar por $345 por persona. Los viajes solo están disponibles para comprar los domingos y lunes, ya que los viajes de los sábados ya están agotados.

Feria Estatal de Colorado

El mayor evento de verano en Colorado continúa este fin de semana en el sur del estado. La Feria Estatal de Colorado ofrece un carnaval, exhibiciones de 4-H, competencias agrícolas, tirones de tractores, presentaciones de música en vivo, rodeos y opciones gastronómicas increíbles. La Feria Estatal de Colorado se extiende hasta el lunes 5 de septiembre con conciertos de The Band Perry y Stone Temple Pilots. Consulte el calendario completo de la feria en ColoradoStateFair.com.

Hadestown

"Hadestown", ganador de ocho premios Tony en 2019, incluido el de Mejor Musical, acaba de estrenarse en el Teatro Buell de Denver. "Hadestown" entrelaza las historias de los jóvenes soñadores Orfeo y Eurídice con la del rey Hades y su esposa Perséfone en un infernal viaje de ida y vuelta al inframundo. Con un elenco excepcional de actores, bailarines y cantantes, el musical es una experiencia teatral inquietante pero esperanzadora que te atrapa y nunca te suelta. "Hadestown" se presenta en el Teatro Buell hasta el domingo 11 de septiembre.

Festival de arte con tiza en Denver

El festival anual de arte con tiza en Denver se mudó al vecindario Golden Triangle de Denver este fin de semana. El festival de pintura callejera, que se llevará a cabo del sábado 3 al lunes 5 de septiembre, contará con 150 artistas que crearán impresionantes obras de arte con tiza. El festival está a dos cuadras al sur de Civic Center Park (y Taste of Colorado) cerca de 12th y Bannock y el Museo de Arte de Denver.

Festival de Música de los Siete Picos

Seven Peaks Music Festival regresa para una tercera edición este fin de semana con una programación de música country repleta de estrellas. Dierks Bentley y Morgan Wallen encabezan el festival con los invitados Boy Named Banjo, Ashley Cooke, Jordan Davis, Jackson Dean, Travis Denning, Hardy, Kendell Marvel, Ashley McBryde, Old Crow Medicine Show, Caitlyn Smith, Rapidgrass, Alana Springsteen y Lainey Wilson. Seven Peaks Music Festival se lleva a cabo desde el viernes 2 al domingo 4 de septiembre en Villa Grove, ubicada a unas 45 millas al sur de Buena Vista.

Fin de semana del Día del Trabajo en Creede

CREEDE: la celebración del fin de semana del Día del Trabajo de Creede está llena de eventos que incluyen una carrera por la montaña, películas al aire libre, música, teatro y más. El evento se llevará a cabo desde el sábado 3 de septiembre. Los participantes disfrutarán de las impresionantes montañas de San Juan en carreras de 50 km, 22 millas, 12 millas y dos millas. El registro está disponible en línea. Para ver el horario completo del fin de semana del Día del Trabajo, visite Creede.com.

TCU vs Colorado

Los equipos de fútbol americano de la Universidad de Colorado abren la temporada 2022 el viernes 2 de septiembre. Los CU Buffaloes reciben a TCU en un juego televisado a nivel nacional por ESPN a las 8 p.m. Se alienta a los fanáticos a vestirse de negro para el juego. Un nuevo sistema de sonido también hará su debut en Folsom Field el viernes. Los boletos para la temporada y para un solo juego siguen disponibles en CUBuffs.com.

El último fin de semana de Water World

FEDERAL HEIGHTS: este es el último fin de semana de 2022 para visitar uno de los parques acuáticos familiares más grandes de Estados Unidos. Los últimos tres días de operación de Water World esta temporada son sábado, domingo y lunes. Water World presenta más de cincuenta atracciones, desde atracciones para niños hasta emocionantes atracciones. La mayoría de los alimentos y bebidas se pueden llevar al parque, lo que lo hace perfecto para picnics y el estacionamiento es gratuito. Evite las filas y obtenga sus boletos en línea.

Parque acuático Elitch Gardens

Elitch Gardens cierra su parque acuático el domingo 4 de septiembre. El área principal del parque de diversiones permanecerá abierta hasta el domingo 30 de octubre en el centro de Denver.

Ovo

El Cirque du Soleil trajo un circo itinerante a Colorado por primera vez desde 2019. "Ovo" está en Colorado Springs antes de dirigirse a Denver el próximo fin de semana. El espectáculo "Ovo", que significa "huevo" en portugués, está compuesto por 100 personas de 25 países, incluidos 52 artistas, con actos acrobáticos de alto nivel. "Ovo" estará en el Broadmoor World Arena hasta el domingo 4 de septiembre. Las entradas se venden en AXS.com.

Exposición de Jurassic World

Este es el último fin de semana para ver "Jurassic World: The Exhibition" en el Stockyards Event Center del National Western Center. Una experiencia inmersiva de 20,000 pies cuadrados basada en la exitosa franquicia de películas, "Jurassic World: The Exhibition" permite a los visitantes caminar a través de las mundialmente famosas puertas Jurásicas, encontrarse con dinosaurios de tamaño real y explorar entornos ricamente temáticos. Los boletos están a la venta en JurassicWorldExhibition.com. El espectáculo estará en Denver hasta el lunes 5 de septiembre.

Beaver Creek Oktoberfest

BEAVER CREEK: el Oktoberfest de larga duración de Beaver Creek es una celebración familiar de música tradicional en vivo, comida y bebida en el corazón de un pueblo de inspiración bávara. Las festividades previstas para el viernes, sábado y domingo incluyen competencias de izamiento de jarras, competencia de comer salchichas, zona infantil, Oktoberfest shuffle, concurso de los mejores vestidos y música en vivo de Trachtenkapelle, The Helmet Fricker Band, Philadelphia Freedom y más. Se puede encontrar un calendario completo en BeaverCreek.com .

Castle Rock Brew Fest bajo las estrellas

El Castle Rock Brew Fest Under the Stars es el domingo 4 de septiembre en Philip S. Miller Park. El festival ofrecerá cerveza artesanal de más de 20 cervecerías, ocho camiones de comida y cuatro bandas. Cada boleto incluye entrada, comida ilimitada, cerveza artesanal de ocho onzas y entretenimiento en vivo hasta las 9 p.m. Los boletos están disponibles en línea.