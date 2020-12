El alcalde de Denver proporcionó una actualización sobre el COVID-19 el jueves en la mañana.

La conferencia de prensa se centró en la llegada esta semana de la vacuna contra el coronavirus a “Denver Health” y en los números de casos actuales de la ciudad, pero Hancock dijo que quería tomarse un momento para discutir la situación de su polémico viaje.

El alcalde Michael Hancock celebró su primera conferencia de prensa en la ciudad de Denver sobre la pandemia de COVID-19 desde el Día de Acción de Gracias. También fue la primera vez que habló en una rueda de prensa sobre el viaje que hizo durante las vacaciones de Acción de Gracias, y reiteró su postura de disculpa por hacerlo mientras los líderes de la ciudad animaban a todos a evitar el contacto social tanto como fuera posible.

“Los funcionarios electos no son diferentes de cualquier otra persona, tendemos a tener momentos en los que decepcionamos y no tomamos muy buenas decisiones, nuestro juicio puede fallar en ocasiones. Eso es lo que me pasó durante el Día de Acción de Gracias”, dijo. Hancock el jueves también declaró nuevamente que no viajará durante el próximo período de vacaciones de Navidad.

Hancock voló a Mississippi incluso cuando instó a todos los demás a quedarse en casa. Dice que quería estar con su hija durante las vacaciones y actuó con el corazón y no con la cabeza. Dice que no quería decepcionar a su hija y sabe que, en cambio, decepcionó a quienes siguieron su consejo de COVID-19.