Zach Wilson será el nuevo mariscal de campo de los Denver Broncos

DENVER, Colorado - Los New York Jets cambiaron al mariscal de campo Zach Wilson a los Denver Broncos el lunes, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con el acuerdo.

Los Jets enviarán a Wilson y una selección de séptima ronda del draft de la NFL de esta semana a los Broncos para una selección de sexta ronda, dijo la persona.

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque los equipos no han anunciado el acuerdo.

NFL Network informó por primera vez sobre el intercambio en el que los Jets se separan de Wilson, la segunda selección general del draft de 2021, después de solo tres temporadas decepcionantes. También se espera que Nueva York pague una parte del salario de $5.5 millones de Wilson para esta temporada.

Se esperaba que Wilson fuera la cara de la franquicia cuando fue seleccionado por los Jets procedente de BYU debido a su excepcional habilidad atlética y su habilidad para realizar tiros en carrera desde varios ángulos del brazo. Pero luchó poderosamente en sus primeras dos temporadas en Nueva York antes de que los Jets adquirieran a Aaron Rodgers para que fuera su titular la temporada baja pasada.

Cuando Rodgers quedó inactivo por el resto de la temporada con un desgarro en el tendón de Aquiles izquierdo en cuatro jugadas de su debut, Wilson asumió nuevamente el cargo de titular, y no pudo jugar con consistencia o efectividad, aunque mostró pocos signos de mejora con respecto a sus primeros dos años.

Después de ser enviado a la banca dos veces en su segunda temporada, Wilson fue enviado nuevamente a la banca después de 10 juegos. Estuvo fuera de juego durante dos juegos, mientras que Tim Boyle fue ineficaz en dos aperturas. Los Jets volvieron a recurrir a Wilson, quien apareció en los titulares cuando The Athletic informó que se mostraba reacio a volver a asumir su papel de titular debido a posibles lesiones. Wilson lo negó más tarde esa semana y dijo que estaba emocionado de comenzar de nuevo.

Regresó con quizás la mejor actuación de su carrera, completando 27 de 36 para 301 yardas (el tercer juego de su carrera de 300 o más yardas) y dos touchdowns en la victoria de Nueva York por 30-6 sobre Houston. Wilson fue seleccionado el jugador ofensivo de la semana de la AFC, pero sufrió una conmoción cerebral la semana siguiente en la primera mitad de la derrota de los Jets por 30-0 en Miami el 17 de diciembre.

Y no volvió a jugar.

"Pensé que tuvo grandes actividades organizadas por el equipo, un gran campo de entrenamiento", dijo el entrenador Robert Saleh al final de la temporada. “Pensé que había luchado. He peleado. Es un luchador, realmente lo es. Obviamente hay cosas que le gustaría recuperar y sé que hay muchas cosas en las que mejoró. Algunas cosas estaban fuera de su control.

Y ahora, Wilson buscará reiniciar su carrera en Denver.

Wilson tuvo marca de 12-21 en 33 juegos como titular, lanzando para 6,293 yardas y 23 touchdowns con 25 intercepciones. Tiene un porcentaje de finalización de carrera del 57% y un índice de pasador de 73,2, ubicándose entre los peores de la NFL en ambas categorías en sus tres temporadas. Wilson también tiene cinco carreras de touchdown en su carrera.

La medida recuerda cómo los Jets dejaron a Sam Darnold en 2021 y lo cambiaron a Carolina solo unas semanas antes de que Nueva York seleccionara a Wilson. Darnold fue la tercera selección general de la USC en 2018, pero, al igual que Wilson, no estuvo a la altura de las elevadas expectativas.