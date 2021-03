El director de la junta de DPS en medio de la polémica por supuesta agresión sexual

Tras las acusaciones de agresión sexual la semana pasada, el director de la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Denver (DPS), Tay Anderson, habló con los medios de comunicación el domingo y dijo que está dispuesto a cooperar y rendir cuentas, pero que no puede hacerlo sin conocer los detalles de la acusación.

"No agredí sexualmente a nadie", dijo Anderson, y luego agregó que necesita saber de qué se le acusa y qué significa "agresión sexual" en este caso.

La organización comunitaria Black Lives Matter 5280 dijo el 26 de marzo que, a fines de febrero, una mujer se presentó a BLM5280 alegando que Anderson "es el autor de su agresión sexual". Los detalles del presunto abuso sexual no se han dado a conocer.

La declaración, publicada en las páginas de redes sociales de la organización, continúa diciendo, en parte:

"A pedido de la presunta sobreviviente de agresión sexual, estamos compartiendo públicamente esta información con la esperanza de garantizarle todo nuestro apoyo. Confiamos en que nuestros simpatizantes y socios comunitarios, así como los partidarios del Dir. Anderson, será consciente de la lucha por mostrarse a sí mismo como una sobreviviente de agresión sexual, particularmente cuando se presentan acusaciones contra una persona en una posición de poder e influencia. La presunta sobreviviente ha solicitado permanecer en el anonimato en este momento ".

Desde la publicación original de BLM5280, la organización dijo que se han presentado más mujeres.

"No permitiremos que la supuesta sobreviviente de la declaración de ayer ni ninguna de las otras mujeres que se presentaron después sean intimidadas para que muestren la cara", dijo BLM5280.

Un portavoz de la Policía de Denver (DPD) dijo que no han recibido ningún informe contra Anderson.

El abogado de Anderson, Christopher Decker, durante la conferencia de prensa del domingo dijo repetidamente que honrar a las víctimas de agresión sexual es importante, pero que los medios de comunicación son la única razón por la que se destacan las acusaciones. Citó la falta de una investigación criminal y no reclamaciones civiles ni del Título IX.

"El señor Anderson me ha contratado para que estas acusaciones se manejen de manera justa y transparente", dijo Decker.

Anderson dijo que nunca ha sido miembro de BLM5280 pero que ha colaborado con el grupo en el pasado durante su propio trabajo con organizaciones comunitarias.

"Si me he sobrepasado o he lastimado a alguien, me disculpo profundamente", dijo Anderson cuando se le preguntó si tenía un mensaje para la presunta sobreviviente de agresión sexual. "Quiero asumir la responsabilidad. Pero no puedo hasta que sepa de qué y quién me acusa".

Anderson, el 27 de marzo, emitió un comunicado en el que decía que, en parte, no tenía conocimiento de ninguna acción de su parte que pudiera considerarse o interpretarse como agresión sexual.

Lea la declaración completa de Anderson: aquí.

La Junta de Educación de DPS en un comunicado dijo que "comparte esta respuesta a la acusación anónima hecha contra el director Tay Anderson. Las Escuelas Públicas de Denver honran y valoran las voces de las personas que presentan denuncias o acusaciones de conducta sexual inapropiada con valentía.

"En este punto, la Junta ha confirmado que no hay una investigación o cargo criminal pendiente. El director Anderson ha emitido una declaración pública. La Junta actualmente no tiene más información que la que se indicó en la publicación de BLM5280 en las redes sociales".

BLM5280 dijo que las únicas solicitudes de Anderson de la presunta sobreviviente de agresión sexual son que emita una disculpa pública y busque ayuda de un profesional autorizado con experiencia relevante.

"Tenga en cuenta que, aunque estas acusaciones no han pasado por un proceso legal formal, BLM5280 está firmemente comprometido a proteger, elevar y creer a las mujeres negras, decididamente en lo que se refiere a la violencia sexual", así lo dejan saber en el comunicado de la organización.

Lea la declaración completa de BLM5280: aquí.