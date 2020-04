Escuelas de Colorado seguirán cerradas durante todo el mes de abril

El Gobernador de Colorado Jared Polis ofreció una rueda de prensa este miércoles para confirmar que la orden ejecutiva de “quedarse en casa” en Colorado permanece vigente hasta el 11 de abril y que por ahora no será modificada.

“Esto no son vacaciones, es una pandemia mundial que no se veía hace mucho tiempo. No es inteligente salir de casa".

Luego de que el presidente Donald Trump extendiera la orden a nivel nacional, este domingo, hasta el 30 de abril, se temía que en Colorado también fuera extendida.

"No tomaremos esa decisión el 1ro de abril. Vamos a esperar, no sabemos cómo vamos a estar en diez días".

Polis confirmó que las escuelas estarán cerradas hasta por lo menos hasta el 30 de abril y que en cada distrito, si es necesario, pueden terminar el año escolar con clases virtuales y aprendizaje en línea.

“Sabemos que genera mucho estrés no saber hasta cuándo tendremos que estar en esta situación. Este virus nos va a tocar casi a todos, directa o indirectamente, y tenemos que hacer que sea lo menos traumático para muy pronto volver a disfrutar de la Colorado que amamos. Seguimos trabajando con equipos especializados en el tema y siguiendo ejemplos que han funcionado en el mundo para controlar la propagación. Ahorita lo más importante es quedarse en casa, salir solo cuando sea estrictamente necesario y mantener el distanciamiento social”, aseguró Polis en su discurso.

Al momento son 3,338 casos positivos confirmados en Colorado, en donde han muerto ya 77 personas. 50 condados están afectados por el virus y más de 18,000 personas han recibidos la prueba del COVID-19 en el estado. 612 pacientes están hospitalizados en el estado por este virus.

“Nueves de diez pacientes no necesitarán hospitalización. Por eso si tienes síntomas quédate en casa. No es necesario hacerte pruebas si no necesitas ayuda médica. Llama a la línea de emergencia si no puedes respirar o tienes cualquier otra complicación que requiera atención. Hacemos miles de pruebas todos los días y no queremos saturar más los laboratorios y el sistema de salud”, comentó el gobernador.

Estas son las únicas excepciones que se pueden romper para salir durante la orden de “quedarse en casa" que está vigente en todo Colorado hasta el 11 de abril.

Obtener alimentos y otras necesidades del hogar, incluyendo medicina.

Ir y regresar del trabajo si es un empleado considerado crítico y esencial.

Ir en busca de asistencia médica.

Estar al tanto del cuidado de personas dependientes o mascotas.

Estar al cuidado de una persona vulnerable en otro lugar fuera de casa.

Asistir a dispensarios de marihuana medicinal o recreativa y a las licorerías, que permanecerán abiertas.

Participar en actividades recreativas con una distancia legal y obligatoria de 6 pies de distancia entre personas.

Miles de personas han perdido sus empleos debido a la crisis generada por el COVID-19 en el estado. Con la llegada del nuevo mes, son muchos los que no pueden pagar la renta. Aquí algunas ayudas.

Estos son algunos de los negocios considerados esenciales y que podrán operar con ciertas restricciones, manteniendo en todo momento el distanciamiento social.

Supermercados, tiendas de conveniencia y bancos de comida.

Negocios que proveen servicios de comida, albergues y servicios sociales.

Periódicos, estaciones de radio y televisión y otros medios de comunicación.

Estaciones de gasolina, estaciones de servicio y centros de reparación de automóviles.

Bancos e instituciones financieras.

Servicios de plomería, servicios eléctricos y todo tipo de servicios que ofrezcan seguridad a residentes y negocios esenciales.

Servicios postales y de mensajería.

Servicios de lavandería.

Restaurantes y otros negocios que preparen comidas y bebidas. Pueden operar con órdenes para llevar, autoservicio o domicilios.

Escuelas que estén prestando ayuda con servicio de comidas para los estudiantes.

Negocios que vendan artículos que se necesitan para estudiar desde casa. Estos incluyen tiendas de tecnología, tiendas que venden hardware y software y tiendas que vendan productos de comunicaciones.

Negocios de comida y mercado que envíen artículos por domicilio.

Dispensarios de marihuana medicinal y recreativos funcionarán bajo estrictas medidas de distanciamiento social.

Licorerías funcionarán con estrictas medidas de distanciamiento social.

Servicios de taxi y de transporte.

Casas de adultos.

Hoteles, moteles y albergues.

Servicios de asesoría legal, seguros, oficinas expertas en impuestos.

Estos son algunos de los lugares no esenciales, que no podrán operar durante estos días: