Estrella de cine que vive en Colorado: Morris, el cocodrilo que trabajó en múltiples películas de Hollywood

DENVER, Colorado - Morris es el cocodrilo “estrella de cine” de Colorado, ya que ha participado en películas de Hollywood tales como Happy Gilmore protagonizada por Adam Sandler.

Llegó a Colorado en 2006 como hogar de retiro tras 25 años trabajando para la industria de cine y lo menos imaginamos era estar tan cerca de este famoso cocodrilo. Joe, el dueño de la granja nos ayudó a superar algunos miedos y así fueron las cosas.

A la entrada de la jaula de Morris había un cartel que decía: ‘’Peligro, manténgase alejado de esta zona’’ y Joe preguntó de forma jocosa ‘’Do you know why it says that?’’ a lo que Niurma respondió: ‘’yes, because I can’t go there.’’

Joe: it because of this, it is very dangerous.

Estos animales son regulados en Colorado, la posesión privada no está autorizada sin una licencia del Departamento de Parques y Vida Silvestre (CPW, por sus siglas en inglés), pero pueden dar permiso para tener estos animales en zoológicos, exhibidores comerciales, santuario de vida silvestre, pero es ilegal tener un cocodrilo como mascota.

Pues sí, el peligro no era Morris, eran unos clavos a la entrada de la jaula y esa broma redujo el sobrepensar que pasaría luego de abrir la puerta con un cocodrilo de 11 pies de largo y 500 libras tirado en el suelo, que lucía inofensivo.

Para más sorpresa, Morris no se veía muy contento, pero el miedo no era algo que invadiera a Joe, como si fuera su mascota, mientras se acercaba a su rostro, hablaba con Morris con amor, porque amor le tiene a este animal que le llamaba ‘’little boy’’.

Mientras Morris miraba a Joe, no ofrecía peligro a quien estuviera detrás del animal, por lo que nos fuimos acercando más, con la compañía de otra amante de los reptiles que caminaba delante de mí, ella es Amber, amiga de la familia. Ella sujetaba la cola del cocodrilo y me daba espacio para también sentir el peso de la misma y si estaba pesada, mientras Joe nos tomaba una foto de ese momento inolvidable.

Pero ahí no termina todo, también querían que le diéramos pavo a Morris, mientras Dave, esposo de Amber, iba muy decidido a alimentar a Morris, provocándolo un poco sin miedo a nada.

Luego Morris se fue a su charco de agua a disfrutar de su comida, mientras lo hace, disminuye el riesgo de ataque porque está tratando de devorar el alimento sin masticarlo.