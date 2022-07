Estudio: 60% de los estadounidenses dice que otra persona ha dañado su vehículo estacionado

Colorado - Regresar a su vehículo estacionado y encontrar una nueva abolladura o rasguño es una experiencia demasiado familiar para los conductores estadounidenses y puede ser más común de lo que piensa.

Según la última encuesta de ValuePenguin, casi el 60 % de los propietarios de vehículos afirman que sus autos han sufrido daños mientras estaban estacionados. De ellos, el 70% dice que el otro conductor no dejó su información de contacto.

La encuesta preguntó a casi 900 propietarios de automóviles sobre su experiencia al encontrar nuevos daños en sus automóviles estacionados, incluido cuánto daño sufrieron sus vehículos y si presentaron un reclamo de seguro de automóvil.

EL ESTUDIO DESTACA LO SIGUIENTE:

Casi el 60% de los propietarios de vehículos estadounidenses dicen que su vehículo ha sido dañado por otra persona mientras estaba estacionado, comúnmente por otro automóvil, un 44% mientras estaba estacionado en un garaje y un 66% en estacionamiento.

De aquellos cuyo vehículo estacionado resultó dañado, el 70% dice que la otra persona no dejó una nota con la información de contacto. Además el 43% nunca supo quien lo hizo.

Otro 44% de los encuestados dicen que se produjo una cantidad moderada de daño, como una gran raspadura o abolladura, pero aquellos con vehículos dañados estaban divididos cuando se trataba de repararlo. De este grupo, el 38% presentó un reclamo con su compañía de seguros, el 27% pagó de su bolsillo y el 35% no presentó un reclamo y optó por no reparar su vehículo.

¿Por qué no implicar un seguro? Aquellos que no presentaron un reclamo citaron dos razones principales. El 47% dijo que no hubo daños suficientes para superar el deducible y otro 42% que no querían que aumentaran las tarifas de sus seguros.

El 33% de los que dañaron el vehículo de otra persona no dejaron una nota con su información de contacto ni se lo informaron a la persona. Otro 34% afirmó que no hubo ningún daño, mientras que el 24% no quería meterse en problemas, el 21% estaba avergonzado y otro 21% simplemente pensó que podía salirse con la suya.

SI SU AUTOMÓVIL ESTACIONADO RESULTA DAÑADO, NO OMITA EL RECLAMO DEL SEGURO

Según la experta en seguros de automóviles de ValuePenguin, Divya Sangameshwar.

''Independientemente de si el otro conductor dejó una nota, Sangameshwar dice que presentar un reclamo de seguro es la mejor decisión."No notificar a las autoridades y a su aseguradora después de un accidente de atropello y fuga estacionado es una mala idea".

"Su compañía de seguros hace más que solo pagar el costo de los daños: también le brindarán protección legal si el otro conductor decide demandar. Pero solo pueden hacerlo si les notifica el accidente y presenta un reclamo en de manera oportuna con la documentación correcta, incluido un informe policial".

Para aquellos preocupados por las tarifas de sus seguros, Sangameshwar dice que no hay nada de qué preocuparse. "Sus tarifas no aumentarán si usted es el conductor que no tiene la culpa". "Elegir pagar de su bolsillo los daños, incluso si esto excede su deducible, no tiene sentido".

Si bien debe seguir los pasos para documentar e informar los daños a su automóvil estacionado, Sangameshwar enfatiza que no debe dudar en informar los daños a su automóvil estacionado. Si no lo hace de manera oportuna, corre el riesgo de pagar de su bolsillo las reparaciones.