Familia de mujer embarazada baleada fatalmente en Colorado presenta demanda contra la policía

DENVER, Colorado - Se suponía que Destinee Thompson se dirigía a almorzar con su madrastra en agosto de 2021 cuando la policía de Colorado, confundiéndola con un sospechoso de robo, disparó fatalmente a la madre embarazada mientras huía en su minivan.

Frustrada por la decisión del año pasado del fiscal de distrito de no acusar a los oficiales, la familia de Thompson presentó el martes una demanda por homicidio culposo y fuerza excesiva contra cinco oficiales del suburbio de Arvada en Denver que estaban presentes cuando ella fue asesinada.

Alegan que la raza de Destinee Thompson, que es en parte hispana y en parte nativa americana, jugó un papel en que fuera atacada. Los oficiales buscaban a un sospechoso descrito como blanco o hispano.

“Si se tratara de una persona blanca adinerada que se subió a su vehículo, nunca la habrían detenido”, dijo Siddhartha Rathod, un abogado que representa a su familia.

En un comunicado el miércoles, el Departamento de Policía de Arvada dijo que el abogado de la familia ha caracterizado erróneamente los eventos que rodearon la muerte de Thompson, y la agencia planea montar una defensa legal enérgica.

El portavoz de la policía, Dave Snelling, dijo que los agentes tenían justificación para usar la fuerza letal porque creían que las acciones de Thompson representaban una amenaza inminente.

El hecho tuvo lugar el 17 de agosto de 2021, cuando los oficiales respondieron a un informe de una mujer que había robado de un Target y blandió un cuchillo contra un empleado. Un testigo siguió al sospechoso hasta un motel cercano, donde llegó la policía. Thompson salía de ese mismo motel para encontrarse con su madrastra, según la demanda, que fue reportada por primera vez por The Denver Post.

Si bien la descripción del sospechoso incluía una camiseta sin mangas blanca, que llevaba puesta Thompson, también especificaba un tatuaje en el pecho, que Thompson no tenía.

Los oficiales notaron que no coincidía exactamente con la descripción, pero decidieron detenerla para descartarla, según la demanda. Thompson siguió caminando cuando la policía le pidió que se detuviera, les dijo que no era la persona que estaban buscando y que no tenía una identificación para mostrarles.

El portavoz de la policía dijo que los oficiales tenían “sospechas razonables” para creer que Thompson pudo haber estado involucrada en el robo y, por lo tanto, tenían justificación para contactarla. La familia de Thompson está en total desacuerdo.

“Ella no ha hecho nada malo... y estos policías la confrontan y no quiere hablar con ellos”, dijo Rathod. “Tienes derecho a no hablar con la policía”.

Thompson, sentada en su minivan y rodeada por cinco oficiales, cerró las puertas y se negó a salir, repitiendo: “No fui yo”, escribió el fiscal de distrito en la carta de 2022 explicando su decisión de no acusar a los oficiales.

Un oficial rompió la ventana del pasajero con un bastón y Thompson hizo retroceder el auto, golpeando un vehículo policial estacionado detrás de ella. Luego condujo hacia adelante sobre la acera y hacia la carretera.

Un oficial comenzó a disparar, según la carta del fiscal de distrito, porque creía que otro oficial fue golpeado por el automóvil o arrastrado debajo de él, y finalmente disparó y mató a Thompson. Su hijo por nacer también murió.

La familia de Thompson alega que el oficial que disparó pudo ver que el otro oficial no había sido golpeado ni arrastrado por el automóvil.

"Ninguno de los otros oficiales pensó que era necesario disparar", agregó Rathod en una entrevista. “Este es un asesinato de una mujer embarazada”.

Snelling, el portavoz de la policía, dijo que el departamento respalda las acciones de sus oficiales.

“Desafortunadamente, Thompson eligió participar en una conducta que el oficial creía razonablemente que representaba una amenaza inminente para la vida de otro oficial”, escribió Snelling. “Él eligió usar la fuerza letal para detener esa amenaza”.

Snelling agregó que la agencia descubrió más tarde que Thompson tenía órdenes de arresto y que la autopsia encontró drogas ilícitas en su sistema.

Rathod y Francis Thompson desestimaron la mención policial de esas órdenes, diciendo que no justifica las acciones de los oficiales y que la policía en la escena no sabía sobre sus antecedentes durante la interacción.

“Todo lo que sabían era que esta mujer no encajaba en la descripción del sospechoso de hurto”, dijo Rathod.

Para Francis Thompson, quien describió a su hija como ansiosa por ayudar a los demás y rápida de reír, parece que el departamento de policía está usando el pasado de Destinee para justificar su muerte.

El dolor no ha disminuido, dijo. Todos los días hay momentos en los que llora, dijo. “Es difícil para mí encontrar un propósito en muchas cosas”.