Gobernador Polis confirma siete nuevas muertes y 304 contagiados más por COVID-19 en Colorado

El Gobernador de Colorado Jared Polis ofreció una rueda de prensa este viernes para hablar sobre el plan que lleva a cabo el estado para combatir el coronavirus. En ella, confirmó el aumentó de casos positivos y de muertes en las últimas 24 horas.

Ya son 1,734 casos positivos y 31 muertes las que se han registrado en Colorado desde el 5 de marzo, día en el que se confirmó oficialmente el primer caso. En total 239 personas están hospitalizadas.

El estado está bajo la orden ejecutiva de “quedarse en casa” desde este jueves 26 de marzo y Polis recordó la importancia de cumplir esta medida para frenar la propagación del virus.

“Que no estés trabajando no quiere decir que estás en vacaciones. No hay que viajar a las montañas, no hay que salir de casa. Y en cualquier excepción recuerda mantener una distancia de seis pies con las demás personas”.

El gobernador pidió paciencia a la ciudadanía y comentó que todas las medidas que toman en el gobierno tardan hasta 12 días en mostrar sus efectos.

Ya son más de 11,000 pruebas realizadas en el estado, en donde Polis cree que los casos son muchos más de los que reflejan las cifras oficiales. El mandatario aseguró que su gobierno sabe que las estadísticas están lejos de la realidad porque hay mucha gente con el virus que está asintomática y otros que no han podido practicarse la prueba.

“Si vas a salir y te preguntas si será seguro y lo dudas, no lo hagas. Quédate en casa y usa siempre el sentido común durante esta situación. Si no cumplimos con la orden del distanciamiento social y de “quedarse en casa” esto va a ser mucho más largo y complicado para todos ”.

Este jueves eran 1430 los casos positivos, por lo que el aumento fue de 304 casos en 24 horas. En cuanto a muertes pasamos de 24 a 31, mientras que los hospitalizados aumentaron de 184 a 239.