Todo lo que necesita saber sobre el uso de mascarillas por distritos escolares en Colorado

Las escuelas de varios distritos escolares de Colorado se suman a seguir la guía del CDC y recomienda a todos los estudiantes y al personal a usar una mascarilla mientras estén en la escuela. Mientras que en otros distritos están decidiendo por su cuenta si es obligatorio o no el uso de cubrebocas.

Aquí una lista de múltiples distritos escolares del estado sobre el uso de mascarillas:

ESCUELAS PÚBLICAS DE DENVER

Se requieren mascarillas para todos los estudiantes, visitantes y personal en todas las escuelas y edificios de DPS, independientemente del estado de vacunación. Las escuelas autónomas compartirán su propia guía de máscaras con los estudiantes y las familias de las escuelas autónomas.

ESCUELAS DEL TRI-CONDADO: ADAMS, ARAPAHOE Y DOUGLAS

El Departamento de Salud de Tri-Condado votó el martes por la tarde para exigir el uso de mascarillas para las escuelas de su jurisdicción escolar, dígase Adams, Arapahoe y Douglas. El mandato de la mascarilla es para todos los niños menores de 12 años, y el personal que trabaja o interactúa con esos niños, dentro de los edificios escolares.

El uso de mascarillas entrará en vigor el 23 de agosto, una vez que los miembros de la junta formalicen la orden de salud pública. El mandato fue aprobado en una votación de 6-2 el martes por la tarde para aprobar la orden de salud pública.

ESCUELAS PÚBLICAS DE AURORA

Se recomiendan máscaras para todos los estudiantes que no están vacunados. Para el personal vacunado el uso de mascarilla no será obligatorio en las escuelas, si siendo mandatorio para los no vacunados. El personal debe proporcionar prueba de vacunación y se requerirá que todos los estudiantes y el personal usen máscaras en los autobuses escolares independientemente del estado de vacunación.

ESCUELAS DE CHERRY CREEK

Se requieren máscaras dentro de los edificios escolares para todos los estudiantes de PreK-6 y el personal que trabaja con este grupo de edad. Las mascarillas no son obligatorias para los estudiantes de séptimo grado en adelante, pero se recomienda encarecidamente que todos los estudiantes y el personal usen cubrebocas dentro de los edificios escolares. Se requieren máscaras en los autobuses escolares.

El distrito escolar del condado Jefferson también se suma a la lista de condados que exigirán el uso obligatorio de mascarillas.

ESCUELAS DEL CONDADO DE DOUGLAS

Las mascarillas son recomendadas, pero no son obligatorias. Las máscaras deben usarse en los autobuses, según las reglas federales.

DISTRITO ESCOLAR DE POUDRE

Se requieren máscaras para todos los estudiantes, visitantes y personal en todas las escuelas y edificios del PSD, independientemente del estado de vacunación.

ESCUELAS DEL VALLE DE BOULDER

Es mandatorio usar cubrebocas para todas las personas, mientras se encuentren en un entorno escolar o en los autobuses, sin importar el estado de vacunación.

ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO JEFFERSON

A partir del 17 de agosto, se requieren tapabocas para todos los estudiantes y personal de Jeffco, dentro de todas las escuelas y entornos de cuidado infantil. Todos los visitantes deberán usar máscaras mientras estén en los edificios de JeffCo.

Algunos padres de los estudiantes creen que el uso de las mascarillas es un ataque a las libertades individuales.

ADAMS 12 ESCUELAS DE CINCO ESTRELLAS

Las mascarillas son opcionales, no requeridas para los estudiantes. En cuanto a todo el personal o visitantes debe usar tapabocas cuando se encuentre en las escuelas y los edificios del distrito, independientemente del estado de vacunación. En los autobuses es requerida la mascarilla. La vacuna contra el COVID-19 es recomendada para mayores de 12 años, pero no obligatoria.