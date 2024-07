Iglesia de Castle Rock presenta demanda defendiendo darle refugio a personas sin hogar

CASTLE ROCK, Colorado - Detrás de una iglesia rodeada de una pradera ondulada en las afueras de Castle Rock se encuentra una casa rodante donada que Joe Ridenour consideró su hogar durante un año después de perder su trabajo durante la pandemia.

Poder vivir en la casa rodante, dijo, le permitió evitar regresar a su Kansas City natal, donde temía volver a consumir metanfetamina.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

“Sin este tráiler y esta iglesia, no estaría vivo. El consumo de drogas me habría consumido”, dijo Ridenour, quien ahora tiene un trabajo de mantenimiento en el recinto ferial del condado y alquila una habitación a un amigo que conoció en la iglesia de The Rock.

El año pasado, la ciudad de Castle Rock ordenó a la iglesia evangélica no denominacional que dejara de proporcionar refugio en la casa rodante y en otro remolque para acampar por violar las regulaciones de zonificación. La iglesia respondió demandando a la ciudad, ubicada entre Denver y Colorado Springs.

Haciéndose eco de los argumentos de otras iglesias que intentan servir a las personas sin hogar desde Oregón hasta Ohio, la iglesia de Colorado sostiene que ayudar a los necesitados es una actividad religiosa protegida por la Constitución.

Su demanda está plagada de referencias a las exhortaciones de la Biblia a los fieles a cuidar de los necesitados. También señala que el condado circundante de Douglas, uno de los más ricos de Estados Unidos, no tiene otros refugios para personas sin hogar.

La propiedad de la iglesia no está dividida en zonas para uso residencial y las regulaciones prohíben a cualquier persona vivir en una casa rodante en cualquier lugar de Castle Rock.

El viernes, un juez federal dictaminó que la iglesia puede continuar albergando temporalmente a las personas sin hogar en las caravanas mientras se desarrolla la demanda.

La ciudad, que ha dicho que "defenderá rigurosamente la autoridad de zonificación de las comunidades", se negó a comentar sobre el fallo del viernes. En el tribunal, la ciudad ha argumentado que la iglesia podría encontrar otras formas de ayudar a las personas sin hogar, como abrirles las casas de los miembros o comprar una propiedad para albergarlos en un área destinada a uso residencial.

A principios de este año, la iglesia tuvo que rechazar una solicitud para permitir que una madre y tres niños menores de 7 años que habían estado viviendo en un automóvil se quedaran en uno de los remolques, dijo el pastor Mike Polhemus.

“La palabra de Dios en realidad nos ordena amar a los que luchan y son pobres y brindarles refugio”, dijo Polhemus. “Ese es nuestro mandato. Y creemos que eso en realidad va más allá de los códigos del condado o de la ciudad o cualquier código que exista, que estas son cosas que son ordenadas por Dios”.

Hace casi una década, la iglesia comenzó a albergar a mujeres y niños sin hogar en su gimnasio una noche a la semana como parte de una red de iglesias que se turnaban para abrirles sus puertas. En 2018, la iglesia comenzó a permitir que los hombres sin hogar permanecieran en los remolques después de entrevistas y verificaciones de antecedentes. La red de iglesias dejó de ayudar a las familias sin hogar el año pasado, y The Rock solo pudo albergar a las personas en los remolques.

Después del fallo del viernes, Jeremy Dys, abogado principal del First Liberty Institute, que representa a la iglesia, dijo: "Estoy seguro de que darán la bienvenida a la gente a las casas rodantes lo antes posible".

La demanda se basa tanto en la libertad religiosa de la iglesia bajo la Primera Enmienda como en una ley federal destinada a proteger los lugares de culto de la discriminación en las decisiones de zonificación.

La Ley de Uso Religioso de la Tierra y Personas Institucionalizadas, aprobada con apoyo bipartidista por el Congreso en 2000, prohíbe a los gobiernos imponer regulaciones sobre el uso de la tierra que impongan una carga sustancial al ejercicio religioso sin una razón convincente para hacerlo. Ha ayudado a una amplia gama de religiones a construir o ampliar lugares de culto, pero también ha sido invocada en luchas legales por los esfuerzos para ayudar a las personas sin hogar.

Antes de que The Rock presentara su demanda, una iglesia en Bryan, Ohio, presentó un caso federal similar este año cuando su pastor fue acusado penalmente por permitir que personas sin hogar se refugiaran allí. La iglesia y los funcionarios de la ciudad están tratando de negociar una resolución a la demanda, que también alega que la ciudad violó la ley federal del año 2000.

Otras dos demandas recientes también alegaron una violación de esa ley.

En marzo, un juez federal dictaminó que la ciudad de Brookings, en la costa sur de Oregón, no podía limitar los servicios de comidas para personas sin hogar de una iglesia. La demanda de la Iglesia Episcopal de St. Timothy argumentó que una ordenanza que limitaba el programa a dos días a la semana y requería un permiso también violaba su derecho a practicar libremente la religión.

El año pasado, una organización cristiana sin fines de lucro penalizada y amenazada con ser procesada en la ciudad de Santa Ana, en el sur de California, por alimentar a personas sin hogar, resolvió su demanda contra la ciudad después de que el Departamento de Justicia interviniera.

Lauren Langer, abogada de Los Ángeles que representa a ciudades en casos de uso de suelo, dijo que periódicamente surgen demandas que enfrentan a lugares de culto con municipios por el cuidado de personas sin hogar, pero que pueden ser costosas y prolongadas.

“Incluso si la iglesia gana, hay un largo camino para llegar allí”, dijo.

Algunas comunidades e iglesias de California han adoptado un enfoque diferente: formar asociaciones para establecer lugares donde las personas que viven en vehículos puedan estacionar durante la noche mientras brindan servicios como baños, recolección de basura y seguridad, dijo.

Sonia Moran, que vive con su esposo y sus dos hijos en una casa que linda con la propiedad de la iglesia de Castle Rock, inicialmente no se preocupó cuando supo que el remolque estaba brindando refugio a las personas sin hogar. Pero eso cambió después de que propuso construir un desarrollo de viviendas asequibles en su propiedad de 54 acres (22 hectáreas).

Ella no cree que las viviendas sean realmente para maestros y socorristas, como dice la iglesia, y teme que el desarrollo atraiga residentes que podrían aumentar la delincuencia en su vecindario tranquilo y seguro.

"¿Cómo se supone que vamos a confiar en ellos cuando ni siquiera pueden seguir su zonificación actual y sus obligaciones con el uso de la tierra en este momento?" dijo Moran, quien también piensa que la iglesia puede estar tratando de obtener ganancias del proyecto.

Polhemus lo niega. El ex ingeniero civil que trabajó en el desarrollo inmobiliario en Houston antes de reemplazar a su padre como pastor de la iglesia dijo que proporcionar viviendas para la fuerza laboral no es el tipo de proyecto que sea rentable.

Moran también dijo que no cree que Castle Rock tenga un problema de falta de vivienda y que la iglesia debería centrarse en un lugar como Denver que lo tenga. El condado, por su parte, ha donado $1.1 millones para construir un refugio a 30 millas de distancia en Aurora, donde pueden alojarse al menos cinco personas sin hogar del condado.

Antes de mudarse a la casa rodante de la iglesia, Ridenour había estado durmiendo en su camioneta en un estacionamiento de Target, alojándose en moteles o temporalmente con un amigo. Dijo que perdió su trabajo en junio de 2020 después de que su camioneta se averiara mientras se dirigía a Denver.

La iglesia puso a trabajar al carpintero experimentado construyendo carpintería en su vestíbulo. Dijo que el dinero que ganó lo ayudó a pagar deudas y comprar ropa para entrevistas de trabajo, y también le hizo sentir que estaba contribuyendo a la comunidad.

"Me mostraron mi valor, que había perdido", dijo Ridenour.

Ahora se está preparando para regresar a Kansas City, sintiendo que finalmente es lo suficientemente fuerte para regresar.

“Dios ha hecho de este un viaje para que yo pueda regresar con mi familia y mis hijos con una renovación completa de mí”, dijo.