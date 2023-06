Investigan ataque de alce en Colorado que habría dejado a un hombre herido mientras paseaba a sus perros

DENVER, Colorado - El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW, por sus siglas en inglés) está investigando un informe de un ataque de alce a un hombre que paseaba a sus perros en Coal Creek Canyon.

El hombre, de unos 50 años, dijo a los oficiales de CPW que estaba paseando a dos perros cerca de Hummingbird Lane cuando sorprendió a una alce hembra y su cría en una curva cerrada del sendero. El alce atacó y derribó al hombre, pisoteándolo varias veces.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

El hombre estaba armado y disparó dos tiros al suelo para asustar al alce, ahuyentándolo del área. El alce y su cría no fueron heridos y se retiraron, según la víctima. El hombre fue trasladado a un hospital cercano con heridas que no ponían en peligro su vida. Los perros no resultaron heridos y estaban sin correa en ese momento.

Los oficiales de CPW buscaron en Coal Creek Canyon al alce y su cría, pero no los encontraron.

Durante la primavera tardía y el verano temprano, las hembras de alce pueden ser agresivas mientras sus crías son jóvenes, ya que pueden ver a los perros como depredadores o amenazas.

CPW insta a los dueños de perros a mantenerlos con correa mientras hacen senderismo y darles espacio extra a los alces en los senderos.