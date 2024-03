Juez retrasa caso contra propietarios de funeraria en Penrose acusados de 190 cargos de abuso de cadáveres

DENVER, Colorado - Un juez de Colorado aceptó el jueves una solicitud de la defensa para retrasar el caso penal contra dos operadores de funerarias de Penrose acusados ​​de dejar que casi 200 cadáveres se descompusieran, en algunos casos durante años, lo que enfureció a algunas familias de los fallecidos que están ansiosas por que se resuelva el caso.

Ahora está previsto que Jon y Carie Hallford se declaren culpables de los numerosos cargos por delitos graves que enfrentan en junio, con una fecha tentativa de juicio en octubre. Eso sería un año después de que se descubrieran los cadáveres en un edificio abandonado e infestado de insectos.

Los fiscales no objetaron la solicitud de la defensa de un retraso, que los abogados de la pareja dijeron que era necesario para preparar su caso.

“Cada vez que esto se pospone o se prolonga, se reabre toda esa herida nuevamente”, dijo Heather DeWolf después de la audiencia. Llevaba una camiseta con una foto de su hijo, Zach DeWolf, que murió a los 33 años en 2020. Sus restos fueron manejados por la funeraria Hallford, pero aún no han sido identificados entre los cuerpos encontrados.

Antes de una audiencia anterior, DeWolf confrontó a Jon Hallford fuera de la sala del tribunal y le preguntó: “¿Qué has hecho con mi hijo? ¿Dónde está mi hijo?"

DeWolf dijo el jueves que está viviendo “el dolor más profundo que jamás haya experimentado en mi vida”.

Los Hallford fueron arrestados en Oklahoma en noviembre y acusados ​​de abuso de cadáveres, falsificación de certificados de defunción y envío de cenizas falsas a familias.

Operaban la funeraria Return to Nature en Colorado Springs y una instalación de almacenamiento en la pequeña ciudad de Penrose en las Montañas Rocosas donde se encontraron los cuerpos. También enfrentan cargos de lavado de dinero, y los fiscales dicen que gastaron pagos recibidos de las familias de los fallecidos en criptomonedas, una cena de 1.500 dólares en Las Vegas y dos vehículos con un valor combinado de más de 120.000 dólares.

El cambio de plan se debe a que el vertedero que anteriormente planeaba recoger los escombros de la funeraria "return to nature" ha cancelado su participación en el proyecto.

Los inquietantes detalles del caso dejaron a las familias buscando respuestas, y sus procesos de duelo quedaron destrozados tras la muerte de hijos, abuelas y padres. Algunos han dicho que no pueden dejar de pensar en cómo debieron verse los cuerpos en descomposición de sus parientes.

Es uno de varios casos penales que sacuden la industria funeraria de Colorado. Una funeraria fue acusada de vender partes del cuerpo entre 2010 y 2018, y el mes pasado, el dueño de otra funeraria en Denver fue arrestado después de que las autoridades dijeran que dejó el cuerpo de una mujer en la parte trasera de un coche fúnebre durante más de un año y acaparó restos cremados. en su casa.

Las historias de terror se producen tras años de inacción por parte de los legisladores estatales para equiparar las laxas regulaciones de las funerarias de Colorado con las del resto del país. El estado no realiza inspecciones de rutina de las funerarias y no tiene requisitos educativos para los directores de funerarias; no necesitan un título de escuela secundaria, y mucho menos un título en ciencias mortuorias, ni aprobar un examen.

Los legisladores de Colorado han propuesto proyectos de ley para reformar la supervisión de las funerarias. Requerirían inspecciones de rutina y estrictos requisitos de licencia para los directores de funerarias y otros roles de la industria.

Un forense del condado expresó su preocupación por el mal manejo de los cuerpos en la funeraria de los Hallford más de tres años antes de que se descubrieran los 190 cuerpos.

Los fiscales dijeron anteriormente que Jon Hallford expresó su preocupación por ser atrapado ya en 2020 y sugirió deshacerse de los cuerpos arrojándolos en un gran agujero y luego tratándolos con lejía o prendiéndoles fuego.

Cada uno de los Hallford enfrenta alrededor de 190 cargos de abuso de un cadáver, junto con cargos de robo, lavado de dinero y falsificación.

El abogado de Carie Hallford, Michael Stuzynski, declinó hacer comentarios sobre el caso. Jon Hallford está representado por un abogado de la defensa pública, que no comenta sobre los casos