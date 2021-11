”Kenzi’s Causes”: invita a la comunidad a su evento anual de entrega de juguetes para niños de bajos recursos en Colorado

Misión de Las Causas Kenzi

Apoya a los niños desfavorecidos y sus familias en Colorado proporcionando juguetes, comida y más durante las vacaciones; útiles escolares y ropa durante el año escolar; y ayudar a las familias a través del alcance comunitario, la planificación financiera y el apoyo profesional. Para conocer más sobre esta organización haga clic aquí.

Iniciativa anual de recolección de juguetes de Kenzi Causes

Se lleva a cabo todos los años a través de nuestro programa de tienda de juguetes Dolls for Daughters® y Toys for Boys®

Para participar en el evento será necesario registrarse previamente haciendo clic aquí una vez se active la página web de registro que abrirá el 1 de diciembre.

El primer y segundo sábado de diciembre, 4 y 11 de diciembre respectivamente en todo el estado de Colorado, nuestras tiendas de juguetes Dolls for Daughters® y Toys for Boys® dan la bienvenida a familias emocionadas y llenas de gratitud para recibir juguetes para sus hijos que de otra manera no tendrían. Para ver todas las ubicaciones y fechas de los eventos haga clic aquí.

Si decide participar en el evento debe tener en cuenta lo siguiente:

Cada niño debe tener un certificado de nacimiento y su identificación con foto, sin excepciones.

Si tiene hijastros, debe tener una prueba de que es su padrastro.

llegar a la hora a la que se inscribió.

No llevar a niños al evento, solo para adultos.

Aquí los lugares y las fechas de entrega de juguetes: