King Soopers y SEOC ofrecen 300 pruebas gratis para COVID-19

King Soopers junto con el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado de Colorado (SEOC), ofrece por segunda semana consecutiva realizar pruebas COVID-19 gratuitas.

Las personas interesadas en hacerse la prueba deberán visitar este enlace y completar una evaluación en línea, o llamando al 1-888-852-2567, seleccionar la opción 1, luego la opción 3. Para determinar si son elegibles para hacer una cita.

El horario para estas pruebas será de 8 a.m. a 5:30 p.m. en el estacionamiento de Fifth Street del campus de Auraria, 650 Walnut St, Denver, CO 80204.

Para la prueba, los pacientes permanecen en sus automóviles durante todo el proceso. Los servicios de prueba se brindan sin costo a través de varias asociaciones, incluso con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU, ETrueNorth y Gravity Diagnostics.

Se estima que el sitio de pruebas del campus de Auraria maneja 300 vehículos por día.

Los resultados de la prueba se tienen en un periodo aproximado de 48 horas.