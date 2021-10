Miles de cancelaciones y retrasos con Southwest de costa a costa

La aerolínea Southwest durante este fin de semana cancelo por lo menos 1,900 vuelos y este lunes la cifra sobrepaso los 2,200.

En el Aeropuerto Internacional de Denver, según las cifras proporcionadas por flightaware.com, solo durante este domingo se reportaron 398 retrasos y 170 vuelos cancelaciones, de esos, el 45% eran de esta aerolínea.

Ya para este lunes, hubo un total de 303 retrasos y 47 cancelaciones, y el 39% de esos, fueron de vuelos de Southwest.

Mediante un comunicado extenso, esto fue algo de lo que la aerolínea dijo a Telemundo Denver:

“Los equipos de Southwest han estado trabajado diligentemente para restaurar la estabilidad de la red y estamos experimentando menos interrupciones este lunes. esperamos restablecer nuestros vuelos lo antes posible. Cabe mencionar que estos desafíos operativos no fueron resultado de demostraciones de empleados de Southwest”

Estas retrasos y cancelaciones han causado preocupación entre los pasajeros, como el Señor Enrique Estrada, quien llegó este lunes a Colorado desde Burbank, California.

“Ayer v que había miles de cancelaciones de Southwest. Estábamos preocupados porque salimos hoy desde Burbank a las 11am, pero no hubo problema con nosotros… Vuelvo con Southwest y también me voy a preocupar si el viernes no hay vuelo para regresar a casa.”

La aerolínea ha dicho que están trabajando para restaurar vuelos y operaciones lo mas pronto posible. Agregan que sus operaciones se vieron afectadas por problemas de control de tráfico aéreo y el mal tiempo en el estado de Florida.