Muere en Colorado Clela Rorex, defensora del matrimonio entre personas del mismo sexo

BOULDER, Colorado - Clela Rorex, exsecretaria de Colorado considerada pionera en el movimiento por los derechos de los homosexuales por ser la primera funcionaria pública en emitir una licencia de matrimonio entre personas del mismo sexo en 1975, falleció a sus 78 años.

Rorex murió el domingo por complicaciones de una cirugía reciente en un centro de cuidados paliativos en Longmont.

Rorex era una secretaria del condado Boulder recién elegida cuando una pareja gay a la que se le negó una licencia de matrimonio en otro lugar buscó su ayuda en marzo de 1975. Le dijo a The Associated Press en 2014 que vio un paralelo con el movimiento de mujeres y no encontró nada en la ley estatal que lo impidiera.

La entonces mujer de 31 años estuvo de acuerdo y al final, emitió un total de seis licencias a parejas homosexuales antes de que el fiscal general de Colorado en ese momento le ordenara que se detuviera.

Las leyes estatales y federales no reconocían el matrimonio homosexual en ese momento. Rorex recordó que tenía poco apoyo público y no desafió al fiscal general.

Se lanzó un esfuerzo de destitución contra Rorex, una madre soltera y estudiante de posgrado de la Universidad de Colorado. Sufriendo de migrañas crónicas y lidiando con correos electrónicos de odio, renunció a la mitad de su mandato.

Colorado legalizó el matrimonio gay en 2014 después de que un tribunal estatal y un tribunal federal de Denver anularon una prohibición de 2006 promulgada por los votantes estatales. Una decisión de la Corte Suprema de EEUU de 2015 reconoció el derecho fundamental en todo el país.

Jared Polis, el primer gobernador abiertamente gay de Colorado, rindió homenaje a Rorex al enterarse de su fallecimiento.

“Su certificación de matrimonios entre personas del mismo sexo (hasta que el Fiscal General la cerró) fue un momento crucial en la larga lucha por la igualdad en el matrimonio que condujo a Obergefell v. Hodges en 2015, que legalizó la igualdad en el matrimonio a nivel nacional”, escribió Polis en Facebook . “Tantas familias, incluido el Primer Caballero Marlon Reis y yo, estamos agradecidos por el liderazgo visionario de Clela Rorex, una mujer adelantada a su tiempo”.

Glenda Russell, una escritora jubilada e historiadora de la comunidad LGTBQ, le dijo a Camera que Rorex enfrentó una reacción violenta significativa después de emitir la primera licencia.

“A nivel nacional en ese momento, la mayoría de la gente no se lo tomó demasiado en serio porque no les preocupaba que volviera a suceder, pero en Boulder, la reacción fue contundente y mezquina. Fue golpeada por toda la homofobia y el heterosexismo que enfrentaba la comunidad LGBTQ”, dijo Russell.

En años posteriores, Rorex abogó por los derechos de gays y lesbianas, hablando en las escuelas y expresando su exasperación por la lentitud del cambio.

Según Out Boulder County , una organización de defensa de LGTBQ, Rorex nació en Denver el 23 de julio de 1943. Obtuvo una licenciatura en artes en la Universidad de Colorado antes de postularse para secretaria y registradora del condado. Después de renunciar como secretaria en 1977, obtuvo títulos de posgrado y se desempeñó como administradora legal del Native American Rights Fund.

Se planeó una celebración de la vida para el 23 de julio, dijo el condado de Out Boulder.

El juzgado del condado de Boulder donde emitió las licencias se ha agregado al Registro Nacional de Lugares Históricos.