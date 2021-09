Multan a JBS con $175,000 después que un trabajador de Greeley perdiera un brazo en una de sus máquinas

Una de las empacadoras de carne más grandes del país JBS USA recibió cinco citaciones y multas por un total de casi $ 175,000 después de que le amputaran el brazo a un trabajador cuando se atascó en una cinta transportadora en la planta de carne de la compañía en Greeley ubicada al norte de Colorado.

El trabajador de 37 años estaba limpiando una cinta transportadora en la planta el 17 de febrero e intentó recoger algo que se había caído del extremo de la maquinaria y fue ahí cuando la manga de su delantal se enredó en las ruedas dentadas de la cinta transportadora, según la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés).

OSHA determinó que JBS no había tomada las medidas necesarias de seguridad para que la cinta transportadora debido a que los empleados no sabían que debían usar un dispositivo de plástico que asegure que las mangas de la bata no cuelguen, informó The Greeley Tribune.

El portavoz de JBS, Cameron Bruett, dijo que la compañía llevó a cabo una auditoría de seguridad de toda la planta y contrató a un experto externo para revisar los protocolos y la capacitación en salud y seguridad. OSHA no respondió a preguntas sobre si JBS está impugnando las citaciones o ha pagado las multas.

JBS también fue multado dos veces el 2 de agosto, según los registros de OSHA.

Se le dijo a la compañía que pagara $ 27,306 después de que un empleado fuera lacerado por una vaca que pateaba y $ 25,746 porque los empleados estaban rociando agua a 180 grados sin la protección adecuada.

OSHA multó a JBS con $ 15,615 en septiembre de 2020 por no proteger a los empleados de la planta de Greeley contra el COVID-19. Seis trabajadores murieron y casi 300 resultaron infectados.