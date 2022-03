”No me quedaré de brazos cruzados”: madre denuncia que su hija fue golpeada en escuela de Montbello

MONTBELLO, Colorado - Una madre de Colorado en medio del dolor alza su voz para contar lo que pasó a su hija en una escuela en Montbello y con lágrimas en los ojos dice que en su mente nunca imagino que su pequeña fuera a ser golpeada.

“Yo nunca pensé en eso, yo veía videos de acoso escolar y dije ojalá esto nunca le pase a mis hijos. Es el miedo de uno como padre ahí va, es lo que me paso”, dice Karen Zapata madre de la niña golpeada.

Zapata nos muestra un video donde se ve a estudiantes de la escuela DCIS en Montbello golpeando a su hija, pero por razones de seguridad de la menor no pondremos el video.

“Mientras mi niña estaba usando el baño la muchacha patio la puerta y le empezó a dar golpes en la cabeza, cuando la revisé tenía bolas”, dice Karen.

“Tiene vergüenza, no es una muchacha débil, pero de lo que le ha pasado ha tenido pesadillas y se ha levantado llorando”.

¿QUÉ SOLUCIÓN LE OFRECIÓ DPS Y EL SISTEMA DE ESCUELAS DE MONTBELLO?

“La solución que ellos me dijeron fue que la niña hiciera escuela desde la casa o ‘’Homeschool’’ como se le conoce en inglés o también ajustar un horario donde ella pueda usar el baño”.

Telemundo Denver se comunicó con DPS y en un comunicado esto fue lo que señalaron.

“Estamos trabajando con la estudiante y su familia para brindarles la asistencia que necesitan durante este tiempo… mientras la familia decide lo que es mejor para la estudiante.”

“Es como un castigo a mi hija. ¿Por qué a ella? ¿Por qué la tengo que sacar yo de la escuela si las agresoras siguen ahí? ¿Por qué a ellas no le hacen homeschool”, son preguntas que se hace Karen.

“Si no hacen nada ya no sé qué más hacer. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, yo no sé las consecuencias, pero hasta el fondo hasta donde yo pueda”.

En este momento la hija de Karen sigue en su casa y los alumnos responsables del bulling o acoso escolar siguen yendo a la escuela y no han tenido ningún castigo, dijo Karen