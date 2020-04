“Pedimos a todo el que salga de casa usar cubrebocas”: gobernador de Colorado Jared Polis

El mandatario confirmó que ya son 105 los muertos por COVID-19 en el estado, en donde hay por lo menos 4,174 contagiados.

Una de las medidas anunciadas tiene que ver con el uso de cubrebocas para salir de casa. “Pido a los coloradenses que cuando salgan usen estas mascarillas. Es importante cubrirse la nariz y la boca para frenar la propagación del virus. ¿Cuándo usarlas? Cada vez que cruces la puerta de tu casa”.

Polis recalcó la importancia de obedecer la orden de “quedarse en casa” pues la única forma de controlar esta pandemia es con distanciamiento social. “Las zonas del mundo que no han hecho caso a la orden de permanecer en casa han demorado más esta terrible situación. Si todos hacemos sacrificios por nuestra salud veremos resultados muy pronto. Entre más precauciones tengamos más rápido podremos volver a la normalidad.

Para más información sobre el uso de estas mascarillas y sobre la fabricación casera de estos tapabocas el estado habilitó una página web que puedes visitar aquí.

“Yo sé que quedarse en casa es difícil, mas para un estado como Colorado en donde la gente pasa tanto tiempo al aire libre. Pero hacerlo ahorita nos va a permitir disfrutar más adelante”.

En la conferencia se confirmó que el estado planea repartir 100,000 cubrebocas por semana a los trabajadores esenciales del estado que siguen cumpliendo con sus labores.

“Necesitamos usar estas mascarillas y salvar vidas. Ya vimos el impacto del cierre de bares y restaurantes. Estamos viendo el impacto del distanciamiento social y vamos a ver muy pronto los beneficios de todos usar tapabocas.”.

"Esto no son vacaciones. No hay que hacer las necesidades básicas a 40 millas de distancia. Hay que estar cerca de casa y tratar esto como la pandemia que es. Si estas recibiendo ayuda del gobierno es para que te quedes en casa, no para recibir el dinero, guardarlo y salir a disfrutar", concluyó Polis.