Perturbadores detalles: arrestan al expropietario de una funeraria acusado de esconder restos humanos

DENVER, Colorado - Un expropietario de una funeraria acusado de mantener el cadáver de una mujer en la parte trasera de un coche fúnebre durante dos años y de almacenar los restos cremados de 35 personas ha sido arrestado, dijeron las autoridades.

El arresto del jueves por la noche de Miles Harford, de 33 años, es la última acusación de mala conducta por parte de propietarios de funerarias en Colorado, una serie que incluye el descubrimiento de casi 200 cuerpos en descomposición en una funeraria infestada de insectos el año pasado. Los horribles hallazgos han puesto de relieve la laxitud de las regulaciones estatales sobre funerarias y han presionado a los legisladores para que intenten fortalecer las leyes.

Una escena espeluznante de urnas escondidas alrededor de la propiedad de Harford, desde el espacio de acceso hasta el interior del coche fúnebre donde yacía el cuerpo de la mujer de 63 años, fue descubierta a principios de febrero durante un desalojo ordenado por el tribunal en su casa, dijo la policía. Mientras registraban la propiedad, la policía abrió la puerta y sintió un “mal olor” y vio el contorno del cuerpo humano aparentemente atado a la camilla y cubierto por mantas, según la declaración jurada del arresto.

Harford era propietario de Apollo Funeral & Cremation Services en el suburbio de Littleton en Denver, dijo la policía, y las cenizas acumuladas parecen ser las de personas que murieron entre 2012 y 2021. La funeraria ha estado cerrada desde septiembre de 2022.

Una orden enumera posibles cargos de abuso de un cadáver, falsificación del certificado de defunción y robo del dinero pagado por la cremación de la mujer, aunque la fiscal de distrito de Denver, Beth McCann, dijo anteriormente que son posibles otros cargos.

La policía entrevistó a un Harford aparentemente cooperativo el día después del descubrimiento del 6 de febrero, según muestra la declaración jurada del arresto. El comandante de la policía de Denver. Matt Clark dijo anteriormente que Harford reconoció ante la policía que debía dinero a varios crematorios en el área y que nadie cremaría el cuerpo de la mujer, por lo que decidió guardarlo en el carro fúnebre. La familia de la mujer fallecida dijo a los investigadores que les entregaron lo que creían que eran las cenizas de la mujer, que fueron entregadas a la oficina de un médico forense.

Otras funerarias de Colorado supuestamente han enviado cenizas falsas a familias en duelo.

Sin embargo, cuando se emitió una orden de arresto contra Harford el 12 de febrero, el sospechoso no se entregó. Para el jueves, la policía aún no podía encontrarlo y ofreció una recompensa de $2,000 por información que condujera a su arresto.

Las autoridades pudieron “posiblemente establecer” la identidad de 18 restos individuales, según la declaración jurada de arresto. La policía también descubrió reseñas en línea de la funeraria con varias quejas. Las familias citaron la mala comunicación de la empresa a la hora de devolver los restos de sus seres queridos. Una familia dijo que recibió las cenizas en una urna etiquetada con el nombre incorrecto, según muestra el documento.

Los documentos judiciales disponibles aún no incluían un abogado defensor que pudiera comentar en nombre de Harford. No se creó ningún mensaje de voz en una lista telefónica para Harford, y él no respondió a los correos electrónicos en busca de comentarios.

El arresto de Harford se produce tras el descubrimiento de 190 cuerpos en descomposición en un edificio administrado por la funeraria Return to Nature en Penrose, Colorado, unas dos horas al sur de Denver.

Un matrimonio propietario de Return to Nature está a la espera de juicio en Colorado Springs tras su arresto el año pasado por acusaciones de que abusaron de cadáveres y dieron cenizas falsas a familiares de los fallecidos. Los operadores de otra funeraria en la ciudad de Montrose, en el oeste de Colorado, recibieron sentencias de prisión federal el año pasado por fraude postal después de ser acusados ​​de vender partes de cuerpos y distribuir cenizas falsas.

Más de dos docenas de casos penales y denuncias adicionales que involucran a funerarias de Colorado desde 2007 se detallaron en un informe de enero enviado a los legisladores por parte de los reguladores estatales. Los casos incluyeron cuerpos maltratados, restos mal etiquetados, cenizas que nunca fueron devueltas a las familias y embalsamamiento inadecuado de los cuerpos.

En la audiencia del comité de la Cámara de Representantes de Colorado el miércoles, la directora ejecutiva de la agencia estatal que supervisa las funerarias, Patty Salazar, dijo que las leyes y regulaciones actuales le han fallado a la gente en Colorado, y existe un entendimiento general de que el estado necesita mejorar. Otros estados realizan inspecciones anuales de las funerarias y exigen que quienes las operan aprueben un examen o obtengan un título en ciencias mortuorias. No existen tales reglas en Colorado.

Después de escuchar recomendaciones sobre el fortalecimiento de las regulaciones, el grupo bipartidista de legisladores votó unánimemente para presentar un proyecto de ley que alinearía las regulaciones de Colorado con las de casi todos los demás estados.

El proyecto de ley se presentará formalmente en las próximas semanas y requeriría inspecciones de rutina de las funerarias, incluso después de que haya expirado el registro de una casa. También le daría a la agencia que supervisa la industria un mayor poder de aplicación de la ley. Una segunda propuesta esperada requeriría requisitos de calificación más estrictos para quienes dirigen funerarias.

La Asociación de Directores de Funerarias de Colorado ha expresado en general su apoyo a estas dos propuestas.