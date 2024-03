Primeros pasos: un recorrido por las primarias presidenciales de Colorado en el Supermartes

DENVER, Colorado - Colorado y otros 15 estados y territorios, serán anfitriones de las primarias y asambleas presidenciales hoy 5 de marzo.

Los residentes de Colorado que deseen votar en las primarias demócratas o republicanas tienen hasta las 7 p.m. de hoy para votar en persona.

Las primarias presidenciales de hoy se tratan de decidir quién estará en la cima de la boleta electoral en las elecciones generales de noviembre.

El sistema de primarias de Colorado permite a los votantes no afiliados emitir votos en las primarias de los partidos. Esto significa que los votantes no afiliados, el grupo más grande en el estado, pueden participar en las primarias demócratas o republicanas. Pero tienen que elegir uno. No pueden votar en ambos.

Los votantes no afiliados recibieron dos boletas, una para cada primaria con los candidatos correspondientes. Estos votantes pueden completar una boleta y emitirla. Luego pueden desechar su segunda boleta o enviarla en blanco.

Si alguien intenta votar en ambas primarias, ambas boletas serán descalificadas.

Se espera ampliamente que el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump ganen la mayoría de los delegados en sus respectivas primarias esta noche.

Lo que hay que buscar en las primarias demócratas de Colorado es cuántos votantes emiten un voto por cualquier opción que no sea Biden. Los residentes de Colorado podrán seleccionar cualquiera de los otros siete candidatos que no son Biden ni la opción de "delegado no comprometido", que es exactamente lo que suena, un voto por nadie.

En Colorado, el grupo de delegados no comprometidos tendría que ganar el 15 por ciento de los votos para obtener delegados para la Convención Nacional Demócrata, el mismo umbral que cualquier candidato en la boleta. Colorado envía 72 delegados a la convención de nominación. Sin embargo, a diferencia de Michigan, los delegados no comprometidos de Colorado no estarían libres de elegir a cualquier candidato en la convención. En cambio, tendrían que votar por nadie en la primera ronda del proceso de nominación.

Los Republicanos: Haley vs. Trump Después de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos del lunes, en la que los jueces dictaminaron que Colorado no podía descalificar a Trump de la boleta electoral, ahora está claro que los votos emitidos por Trump contarán en las primarias republicanas de Colorado.

A nivel nacional, se espera que Trump gane muchos más votos (y por lo tanto, delegados) que su rival, Nikki Haley, la ex embajadora de los Estados Unidos en las Naciones Unidas que sirvió durante la Administración Trump.

Sin embargo, Haley ha ganado alrededor de un tercio o más de los votos republicanos en muchas primarias, incluido el 43 por ciento en New Hampshire y el 39.5 por ciento en el conservador Carolina del Sur, donde anteriormente se desempeñó como gobernadora. La semana pasada, Haley ganó el Distrito de Columbia con más del 62.9 por ciento de los votos. Todo esto muestra que Trump, aunque es el claro favorito, no ha consolidado el pleno apoyo del Partido Republicano.

¿Cómo se desarrollará eso en Colorado? ¿Y podría Haley superar el 40 por ciento?

En las recientes primarias republicanas en todo el estado, los votantes de Colorado han seleccionado al candidato más moderado y rechazado a los candidatos más afines a MAGA (Make America Great Again) — una tendencia que jugaría a favor de Haley. Y, con las primarias abiertas de Colorado, los votantes no afiliados podrían optar por emitir votos en la primaria republicana y seleccionar a Haley.

Si Haley tiene la oportunidad de evitar que Trump barra en los 15 concursos republicanos del Supermartes, las reglas de Colorado, así como su historia electoral, podrían brindarle una oportunidad. Sin embargo, el partido estatal de Colorado ya ha respaldado a Trump antes de la primaria del martes