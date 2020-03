Procurador pide a compañías en Colorado reembolsar dinero de cancelaciones por el coronavirus

El procurador general Phil Weiser publicó una declaración oficial en la que aplaude a organizaciones de eventos, aerolíneas, hoteles y otras empresas que han mostrado su lado solidario durante la pandemia de coronavirus que afecta al mundo entero.

El procurador envió un mensaje contundente a las compañías de eventos en Colorado, a quienes les pidió unirse a la causa con reembolsos o créditos por dinero que se haya invertido en eventos que han sido cancelados como medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus.

“Para aportar su contribución, las empresas pueden actuar responsablemente al otorgar reembolsos o créditos a los consumidores que no podrán utilizar sus servicios, ya sea reservaciones de hotel, viajes aéreos, u otras áreas donde se pueden hacer ajustes. Encomiendo a los muchos negocios que ya han tomado la delantera al respetar la necesidad de reducir los viajes y grandes eventos. Para quienes todavía no lo han hecho, los invito firmemente a que lo hagan. En cuanto a cualquier empresa que prometa reembolsos o créditos y que no cumpla con dichas promesas, investigaremos rápidamente cualquier conducta de este tipo, y estaremos listos para tomar medidas para proteger a los consumidores”., decía el comunicado oficial.

“Finalmente, reconozco que esta emergencia pública está causando daños a las empresas y a sus empleados, especialmente a las empresas pequeñas de Colorado. Todos debemos unir nuestros esfuerzos para apoyarnos entre sí, y estamos dispuestos a considerar medidas adecuadas para apoyar a quienes se vean dañados durante esta crisis”, agregó Weiser.

Cualquier persona que quiera denunciar estafa, fraude, escalada de precios u otros intentos para aprovecharse de la gente en Colorado durante esta emergencia, puede llamar al 800-222-4444 y marcar la opción 9 para poner la denuncia.