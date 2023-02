Rotura de tubería inunda calles en vecindario de Denver muy cerca del Centro Médico Rose

DENVER, Colorado - La ruptura de una tubería principal de agua provocó un enorme agujero en la calle Eudora el jueves por la mañana en un vecindario de Denver.

Según Denver Water , las cuadrillas están respondiendo a la rotura de un conducto de 30 pulgadas cerca de 9th Ave y Eudora St. El área está en el vecindario Hale al lado del Rose Medical Center. Los equipos han estado en el lugar desde las 3:30 a.m.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

El agua del área fue cerrada para detener el flujo para que las cuadrillas puedan evaluar el daño. Según Denver Water, podría tomar hasta 10 horas para que se vuelva a restablecer el servicio del agua.

No se han reportado lesiones hasta el momento y la intersección de Eudora St entre Hale y East 9th Ave fue cerrada desde la 7 a.m., pero como no se considera un área de tráfico importante, los impactos para los conductores son mínimos.