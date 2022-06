RTD ofrecerá viajes gratis como parte de una iniciativa para reducir los niveles de ozono

DENVER, Colorado - El Distrito Regional de Transporte (RTD, por sus siglas en inglés) anunció el martes 28 de junio el programa ''Zero Fare for Better Air'', una iniciativa estatal diseñada para reducir el ozono a nivel del suelo.

Para llevar a cabo esta iniciativa RTD junto a la Oficina de Energía de Colorado, ofrecerá tarifas cero en todos sus servicios durante el mes de agosto.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Agosto es uno de los meses con la tasa más alta de ozono en Colorado, según RTD.

Los beneficios para el cliente de ''Zero Fare for Better Air'' serán sustanciales. Además de tomar RTD con tarifa cero durante un mes completo, los clientes de RTD experimentarán los beneficios ambientales, financieros, de estilo de vida y comunitarios del tránsito que incluyen:

Con el paso de un frente frío por Colorado la nieve y las bajas temperaturas estarán presente para los próximos cinco días y el transporte público de Denver ya toma medidas de seguridad para sus trabajadores y la comunidad.

Ahorrando dinero. Tomar el autobús o el tren ahorra en gastos del vehículo, como mantenimiento, estacionamiento y peajes, que se suman rápidamente. Un hogar puede ahorrar casi $10,000 al año si utiliza el transporte público y vive con un automóvil menos.

Tomar el autobús o el tren ahorra en gastos del vehículo, como mantenimiento, estacionamiento y peajes, que se suman rápidamente. Un hogar puede ahorrar casi $10,000 al año si utiliza el transporte público y vive con un automóvil menos. Ahorro de gasolina. Con la gasolina a precios récord de $5 por galón, cambiar al transporte público libera fondos adicionales en los presupuestos diarios de los clientes.

Con la gasolina a precios récord de $5 por galón, cambiar al transporte público libera fondos adicionales en los presupuestos diarios de los clientes. Reducción del tráfico. Tomar el transporte público elimina los vehículos de las carreteras, lo que limita la congestión del tráfico, la contaminación del aire y el ozono troposférico.

Tomar el transporte público elimina los vehículos de las carreteras, lo que limita la congestión del tráfico, la contaminación del aire y el ozono troposférico. Ahorrando tiempo. Mientras toman el transporte público, los clientes pueden ponerse al día con la lectura, los correos electrónicos y los podcasts, o simplemente sentarse y relajarse.

Mientras toman el transporte público, los clientes pueden ponerse al día con la lectura, los correos electrónicos y los podcasts, o simplemente sentarse y relajarse. Mejora de la calidad del aire. El transporte es una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. El uso del transporte público genera un 84 % menos de emisiones de carbono que conducir un automóvil.

Departamento de Transporte anuncia mayor número de trenes y autobuses con el objetivo de brindar un mejor servicio para el Juego de las Estrellas.

RTD dice que la iniciativa se hace posible a través del Proyecto de Ley del Senado 22-180 y Colorado Vitality Workplace.

Los clientes que tengan preguntas pueden comunicarse con Atención al comprador de RTD al 303-299-6000 entre las 6 a. m. y las 6 p. m.