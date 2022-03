Sobreviviendo al invierno: cómo los animales se protegen del frío extremo

DENVER, Colorado - Los humanos durante el invierno nos preparamos con calentadores, chimeneas, ropa caliente para protegernos del frío, pero se ha preguntado cómo los animales salvajes se adaptan o sobreviven al frío.

El invierno es el periodo más difícil para los animales salvajes según nos dice Jason, vocero Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW, por sus siglas), pero los animales tienen instintos básicos para sobrevivir al frío extremo y las nevadas.

Ellos saben cuando es el momento de hacer sus cambios de vida, algunos hibernan, otros practican la brumación, migran y hasta cambian de colores según la temporada.

La comadreja de cola corta mide entre 20 cm a 25 cm de largo, lo que la convierte en el carnívoro nativo más pequeño de Colorado.

ALCES Y VENADOS

Cuando llega el invierno, bajan de las alturas tratando de escapar de la profundidad de la nieve, en búsqueda de más radiación solar y de comida

Lo mejor que podemos hacer es no alimentarlos, eso podría provocarles la muerte. Estos animales buscan sus alimentos por instintos.

OSOS Y ANFIBIOS

Varios animales tienen como alternativa la hibernación o la brumación, formas muy parecidas de sobrevivir.

Un descenso radical en las temperaturas, con una caída de 60 grados en menos de 24 horas, afectará a los animales y plantas de Colorado, en caso de que sus dueños no estén preparados y no hayan tomado precauciones. Aquí te damos algunas recomendaciones.

Los mamíferos hibernan, pueden mantener la temperatura corporal constante, independientemente del frío que haya y no despiertan durante el tiempo de hibernación, mientras que los anfibios y reptiles practican la brumación, que es muy parecido a hibernar, pero ellos si despiertan en busca de agua y alimentos.

Los osos se preparan durante la primavera, verano y otonno para ir a hibernar y a pesar de no comer o hacer sus necesidades, mantienen sus funciones gracias a la energía proporcionada por las reservas de grasas acumuladas sobre todo en el otoño, el ritmo cardiaco disminuye y no pierden mucha energía.

Ellos no tienen necesariamente que hibernar, pero la mayoría lo hacen, además no hay un momento determinado para dormir o terminar la hibernación, nos dice Jason.

Los alces durante esta época del año actúan de forma agresiva para proteger a sus nuevas crías.

Algo distinto a los que hacen los anfibios y reptiles que escondidos bajo la tierra, solo esperan entre dormidos y despiertos a que llegue la primavera.