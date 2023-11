Tormenta invernal: consulta aquí el estado de las carreteras en Colorado

DENVER, Colorado - Gran parte del estado de Colorado está registrando acumulados de nieve bastante significativos desde la noche del jueve. La tendencia para las próximas horas será a que continúe esta nieve hasta el sábado en la mañana.

Alerta meteorológica: Montañas y Front Range

El Servicio Nacional de Meteorología indica que las nevadas se mantendrán hasta el fin de semana. Se esperan nevadas en todas las áreas montañosas, y es probable que sean más intensas en las cordilleras suroeste y norte-central. Se espera que la nieve en Front Range dure hasta el sábado 25 de noviembre.

Es probable que se establezcan restricciones de la ley de cadenas para el transporte comercial en la mayoría de las carreteras de las montañas.

Probablemente se requieran neumáticos de nieve adecuados o dispositivos de tracción alternativos para vehículos de pasajeros. Además Es posible que existan condiciones de hielo en las carreteras de la zona.

Alerta de viaje: Construcción de la US 50

Los retrasos y cierres continúan hasta finales de 2023. El tráfico alterno durante el día es de 8:30 a.m. a 7:30 p.m. los lunes y de 6:30 a.m. a 7:30 p.m. de martes a viernes en la US 50. Los automovilistas deben planificar con anticipación y desviarse por la I-70 o la US 160. Más información disponible en us50info.com.

AQUÍ ALGUNOS DE LOS CIERRES DE CARRETERAS

Carretera Ubicación Estado Condición de Nieve Detalles CO 5 Entre CO 103 y final de Mount Evans Road Cierre Temporada Nieve Ligera Acumulación de hasta 0.5", ráfagas de viento de hasta 34 mph CO 5 Desde Echo Lake Campground hasta final Cierre Temporada hasta el 27 de mayo Nieve Ligera Detalles del cierre hasta el 27 de mayo de 2024 US 6 Salida 205 a Punto Milla 222 Helado y Nevada Compacta Nieve Ligera Rastro de nieve, ráfagas de viento de hasta 22 mph US 6 Montezuma Road a I-70; Loveland Pass Lugares con Helado y Nevada Compacta Nieve Ligera Rastro de nieve, ráfagas de viento de hasta 32 mph US 6 I-70 a CO 93 Nevada con Lugares Helados y Compactos Nieve Ligera Hasta 0.5" de nieve, ráfagas de viento de hasta 15 mph US 6 CO 119 a I-25 Nevada con Lugares Helados y Compactos Nieve Ligera Hasta 1" de nieve, ráfagas de viento de hasta 15 mph US 6 Union Blvd / Simms St a Indiana St Carril(es) Reabierto(s) al Tráfico - Carril(es) reabierto(s) CO 9 US 50 a US 24 Nevada Nevada Moderada Hasta 2" de nieve, ráfagas de viento de hasta 19 mph CO 9 US 24 a US 285 Nevada Nieve Ligera Hasta 1" de nieve, ráfagas de viento de hasta 15 mph CO 9 3rd Street a I-70 Nevada con Hielo y Nevada Compacta Nieve Ligera, Poca Visibilidad, Niebla Hasta 1.5" de nieve, ráfagas de viento de hasta 28 mph CO 9 County Road 4 a Quandary Drive Ley de Tracción para Vehículos Pasajeros - Requerimiento de neumáticos de barro/nieve, cadenas, 4WD/AWD CO 10 US 160 a US 50 Nevada Nieve Ligera Hasta 0.5" de nieve, ráfagas de viento de hasta 19 mph CO 13 Salida 90: I-70 a US 6 Nieve con Hielo y Nevada Compacta Lluvias Ligeras Lluvias ligeras, ráfagas de viento de hasta 11 mph US 34 MacGregor Ave a Hayes Ave Nieve con Lugares Helados y Compactos Nieve Ligera Hasta 2.5" de nieve, ráfagas de viento de hasta 15 mph US 36 US 34 a Longmont Dam Rd Nieve con Lugares Helados y Compactos Nieve Ligera Hasta 1.5" de nieve, ráfagas de viento de hasta 13 mph US 36 Deer Lane a Longhorn Rd Nieve con Lugares Helados y Compactos Nieve Ligera Hasta 2" de nieve, ráfagas de viento de hasta 12 mph I-25 Trinidad a I-25 Business Nevada Rastro de Nieve Nevadas ligeras dispersas, ráfagas de viento de hasta 21 mph I-25 US 160 a Salida 99A: CO 96; 6th St Nevada Hasta 0.5" de nieve Ráfagas de viento de hasta 15 mph I-25 Salida 98B: 1st St a Salida 142: Bijou St Nevada Hasta 0.5" de nieve Áreas húmedas, ráfagas de viento de hasta 19 mph I-25 Salida 141: Cimarron St a Salida 167: Greenland Nevada con Hielo y Nevada Compacta Nieve Ligera Hasta 1" de nieve, ráfagas de viento de hasta 22 mph I-25 Salida 163: County Line Rd a Salida 187: Happy Canyon Rd Hielo Hasta 0.5" de nieve Áreas húmedas, ráfagas de viento de hasta 22 mph I-25 Salida 184: CO 86; US 85 a Salida 195: County Line Rd Hielo Hasta 0.5" de nieve Áreas húmedas, ráfagas de viento de hasta 17 mph I-25 CO 14 a Línea Estatal de Wyoming Hielo Hasta 1" de nieve Ráfagas de viento de hasta 22 mph US 34 Estes Park a Hayes Ave Nieve con Lugares Helados y Compactos Nieve Ligera Hasta 2.5" de nieve, ráfagas de viento de hasta 15 mph US 34 Pierce Ave a US 6; I-76 Nieve con Lugares Helados y Compactos Nieve Ligera Hasta 1.5" de nieve, ráfagas de viento de hasta 28 mph US 36 US 34; US 34 Business a Longmont Dam Rd Nieve con Lugares Helados y Compactos Nieve Ligera Hasta 1.5" de nieve, ráfagas de viento de hasta 13 mph US 36 Deer Lane a Longhorn Rd Nieve con Lugares Helados y Compactos Nieve Ligera Hasta 2" de nieve, ráfagas de viento de hasta 12 mph US 36 Neva Rd a I-270 Nieve con Lugares Helados y Compactos Nieve Ligera Hasta 1" de nieve, ráfagas de viento de hasta 17 mph US 36 West Flatiron Crossing Dr a CO 170 Carril(es) Reabierto(s) al Tráfico - Carril(es) reabierto(s) US 36 I-70; Airpark Rd a County Rd L Nieve con Lugares Helados y Compactos Nieve Ligera Hasta 0.5" de nieve, ráfagas de viento de hasta 25 mph US 36 CO 71 a Línea Estatal de Kansas Nieve con Lugares Helados y Compactos Nieve Ligera Hasta 2" de nieve, ráfagas de viento de hasta 25 mph US 40 Línea Estatal de Utah a Barclay St Hielo y Nevada Compacta Nevadas Moderadas Hasta 3.5" de nieve, ráfagas de viento de hasta 21 mph US 40 Taylor St a Main St Lugares con Hielo y Nevada Compacta Nevadas Moderadas Hasta 1" de nieve, ráfagas de viento de hasta 14 mph US 40 Foss Dr a County Rd 20 Lugares con Hielo y Nevada Compacta Nevada Moderada, Lluvias Ligeras Hasta 0.5" de nieve, ráfagas de viento de hasta 22 mph US 40 Kemry Ln a Utility Rd Lugares con Hielo y Nevada Compacta Nevada Moderada Hasta 1" de nieve, ráfagas de viento de hasta 22 mph

Condiciones de la Carretera Nombre de la Carretera Segmento Expectativa de Nieve Ráfagas de Viento Fecha Nieve con Manchas de Hielo y Nieve Compacta CO 71 CO 14 - Línea Estatal de Nebraska Nieve Ligera, acumulación de hasta 1.5" Hasta 22 mph 24 de noviembre de 2023 Nieve con Manchas de Hielo y Nieve Compacta CO 72 CO 93 (Arvada) - CO 119 (Coal Creek) Nieve Ligera, acumulación de hasta 1" Hasta 13 mph 24 de noviembre de 2023 Nieve con Manchas de Hielo y Nieve Compacta CO 72 CO 119 (Nederland) - CO 7 (Allenspark) Nieve Ligera, acumulación de hasta 1" Hasta 15 mph 24 de noviembre de 2023 Nieve con Manchas de Hielo y Nieve Compacta CO 74 I-70 (4 millas al oeste de Evergreen) - CO 8/Morrison Road (Morrison) Nieve Ligera, acumulación de hasta 0.5" Hasta 12 mph 24 de noviembre de 2023 Nieve con Manchas de Hielo y Nieve Compacta I-76 I-70; Wadsworth Blvd (Arvada) - E-470 (Brighton) Nieve Ligera, acumulación de hasta 1" Hasta 19 mph 24 de noviembre de 2023 Nieve con Manchas de Hielo y Nieve Compacta CO 93 US 6; CO 58 (Golden) - CO 119; Broadway (Boulder) Nieve Ligera, acumulación de hasta 1" Hasta 13 mph 24 de noviembre de 2023 Hielo I-25 Salida 163: County Line Rd - Salida 187: Happy Canyon Rd Nieve Ligera, acumulación de hasta 0.5" Hasta 22 mph 24 de noviembre de 2023 Nieve con Hielo y Nieve Compacta I-25 Salida 141: Cimarron St - Salida 167: Greenland Nieve Ligera, acumulación de hasta 1" Hasta 22 mph 24 de noviembre de 2023 Nieve US 160 Paul Hood Place - Park Drive (South Fork) Nieve Fuerte, acumulación de hasta 13.5" Hasta 29 mph 24 de noviembre de 2023 Hielo I-25 Salida 184: CO 86; US 85 - Salida 195: County Line Rd Nieve Ligera, acumulación de hasta 0.5" Hasta 17 mph 24 de noviembre de 2023 Nieve con Manchas de Hielo y Nieve Compacta US 50 19th Street (Canon City) - CO 47 (Pueblo) Nieve Ligera, acumulación de hasta 0.5" Hasta 15 mph 24 de noviembre de 2023 Nieve con Manchas de Hielo y Nieve Compacta US 50 Marshall Pass Road - Lost Creek (Maysville) Nieve Moderada, acumulación de hasta 2" Hasta 26 mph 24 de noviembre de 2023 Nieve con Manchas de Hielo y Nieve Compacta US 36 I-70; Airpark Road (2 millas al oeste de Aurora) - County Road L (32 millas al este de Byers) Nieve Ligera, acumulación de hasta 0.5" Hasta 25 mph 24 de noviembre de 2023 Nieve con Hielo y Nieve Compacta US 50 County Road 225 (Maysville) - Orchard Avenue (Canon City) Nieve Fuerte, acumulación de hasta 1.5" Hasta 19 mph 24 de noviembre de 2023 Nieve con Manchas de Hielo y Nieve Compacta I-76 US 6 (Sterling) - Línea Estatal de Nebraska (4 millas al este de Julesburg) Nieve Ligera, acumulación de hasta 3" Hasta 21 mph 24 de noviembre de 2023 Nieve US 24 I-25 (Colorado Springs) - US 40 (1 milla al este de Limon) Nieve Ligera, acumulación de hasta 0.5" Hasta 22 mph 24 de noviembre de 2023 Nieve CO 71 US 50 (11 millas al sur de Ordway) - US 24 (Limon) Nieve Ligera, acumulación de hasta 0.5" Hasta 22 mph 24 de noviembre de 2023 Hielo I-25 Salida 193: Lincoln Avenue (Lone Tree) - CO 7 (Thornton) Nieve Ligera, acumulación de hasta 0.5" Hasta 19 mph 24 de noviembre de 2023 Nieve I-25 Comienzo de I-25 (11 millas al sur de Trinidad) - I-25 Business (Walsenburg) Rastro de acumulación de nieve Hasta 21 mph 24 de noviembre de 2023 Cierre Temporada US 34 Sun Valley (11 millas al este de Grand Lake) - County Road 20E (7 millas al oeste de Estes Park) Nieve Ligera, acumulación de hasta 1" Hasta 21 mph 24 de noviembre de 2023 Nieve con Manchas de Hielo y Nieve Compacta US 34 US 6; I-76 (4 millas al oeste de Fort Morgan) - Línea Estatal de Nebraska (3 millas al este de Laird) Nieve Ligera, acumulación de hasta 2.5" Hasta 25 mph 24 de noviembre de 2023 Nieve con Manchas de Hielo y Nieve Compacta US 160 US 550; CO 140 (Cortez) - Línea Estatal de Utah (11 millas al oeste de Cortez) Nieve Moderada, acumulación de hasta 4" Hasta 18 mph 24 de noviembre de 2023 Nieve con Manchas de Hielo y Nieve Compacta US 285 US 24 (Buena Vista) - CO 9; US 285 (Fairplay) Nieve Ligera, acumulación de hasta 0.5" Hasta 21 mph 24 de noviembre de 2023 Nieve con Manchas de Hielo y Nieve Compacta US 287 Línea Estatal de Wyoming (2 millas al sur de Virginia Dale) - W County Road 86 (Livermore) Nieve Ligera, acumulación de hasta 0.5" Hasta 22 mph 24 de noviembre de 2023 Nieve con Manchas de Hielo y Nieve Compacta US 287 US 34 (11 millas al norte de Fort Collins) - Línea Estatal de Wyoming (10 millas al norte de Livermore) Nieve Ligera, acumulación de hasta 0.5" Hasta 22 mph 24 de noviembre de 2023 Nieve con Manchas de Hielo y Nieve Compacta US 285 US 160 (19 millas al oeste de Fort Garland) - US 160 (19 millas al oeste de Walsenburg) Nieve Ligera, acumulación de hasta 0.5" Hasta 21 mph 24 de noviembre de 2023 Nieve con Manchas de Hielo y Nieve Compacta US 285 CO 112 (Del Norte) - US 50 (Poncha Springs) Nieve Ligera, acumulación de hasta 0.5" Hasta 21 mph 24 de noviembre de 2023 Nieve con Manchas de Hielo y Nieve Compacta US 287 Línea Estatal de Wyoming (12 millas al sur de Laramie) - CO 14 (10 millas al este de Fort Collins) Nieve Ligera, acumulación de hasta 1" Hasta 22 mph 24 de noviembre de 2023 Nieve con Manchas de Hielo y Nieve Compacta US 287 CO 14 (5 millas al oeste de Fort Collins) - CO 14 (17 millas al oeste de Ault) Nieve Ligera, acumulación de hasta 1" Hasta 22 mph 24 de noviembre de 2023 Nieve con Manchas de Hielo y Nieve Compacta US 287 US 34 (17 millas al este de Loveland) - CO 14 (5 millas al oeste de Fort Collins) Nieve Ligera, acumulación de hasta 1" Hasta 22 mph 24 de noviembre de 2023 Nieve con Manchas de Hielo y Nieve Compacta US 40 CO 14 (Steamboat Springs) - Línea Estatal de Utah (2 millas al oeste de Dinosaur) Nieve Ligera, acumulación de hasta 1" Hasta 16 mph 24 de noviembre de 2023 Nieve con Manchas de Hielo y Nieve Compacta US 40 I-70; US 40 (Empire) Nieve Ligera, acumulación de hasta 0.5" Hasta 10 mph 24 de noviembre de 2023 Nieve con Manchas de Hielo y Nieve Compacta US 50 Límites de la Ciudad de Montrose (Montrose) - US 550; US 50 (Ridgway) Nieve Ligera, acumulación de hasta 1" Hasta 15 mph 24 de noviembre de 2023 Nieve con Manchas de Hielo y Nieve Compacta US 50 CO 92 (Austin) - Límites de la Ciudad de Gunnison (Gunnison) Nieve Ligera, acumulación de hasta 1" Hasta 21 mph 24 de noviembre de 2023 Nieve con Manchas de Hielo y Nieve Compacta US 50 Garfield Avenue (Salida) - Park Creek Road (Poncha Springs) Nieve Ligera, acumulación de hasta 0.5" Hasta 17 mph 24 de noviembre de 2023

Para conocer los cierres más actualizados haga clic aquí.

Las leyes de tracción están vigentes para muchas carreteras de montaña, los conductores pueden consultar cotrip.org para obtener la información más reciente sobre qué carreteras requieren cadenas.

El Departamento de Transporte de Colorado, CDOT, actualiza constantemente el estado de las carreteras en todo el estado y aquí puedes consultar cómo se encuentra una vía en caso de que vayas a conducir.