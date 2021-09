Universidad de Colorado enfrenta demanda por su requisito de vacunación obligatoria

Un pediatra y un estudiante de medicina en el campus médico Anschutz de la Universidad de Colorado están impugnando las negativas a sus solicitudes de exenciones religiosas del mandato de vacunación contra el COVID-19 de la escuela.

La demanda presentada el miércoles dice que los administradores están juzgando la "veracidad" de creencias religiosas personales en violación de la Primera Enmienda.

La demanda argumenta que la escuela de medicina está castigando arbitrariamente exenciones religiosas a su requisito de vacunas para todo el personal y los estudiantes.

Sostiene que la universidad está aprobando solicitudes basadas en creencias religiosas organizadas que se oponen a las vacunas, mientras somete las solicitudes basadas en creencias religiosas personales a una "inquisición religiosa intrusiva para probar la veracidad de las creencias religiosas afirmadas por estudiantes y empleados".

La demanda argumenta además que "hay un asalto cultural, social y legal contra quienes renuncian a las vacunas", citando comentarios de personalidades de la televisión estadounidense, declaraciones hechas en transmisiones de noticias y discursos del presidente Joe Biden.

En respuesta a la demanda, Mark Couch, portavoz de la Facultad de Medicina, dijo que su política de vacunas obligatorias ofrece la mejor manera de proteger a los más de dos millones de pacientes a los que la facultad de la escuela atiende cada año.

“Hemos adoptado esta política en reconocimiento de nuestra responsabilidad de brindar liderazgo en salud pública en nuestro estado y más allá”, dijo Couch.

La demanda nombra al pediatra y al profesor como ‘’Dr. Jane Doe’’, y el estudiante de primer año como ‘’John Doe’’, para protegerlos de represalias, dijo Peter Breen, vicepresidente de la Thomas More Society.

Según la demanda, Jane Doe solicitó una exención religiosa basada en sus creencias católicas y su oposición a las ‘’líneas celulares derivadas del aborto" utilizadas en las tres vacunas disponibles en los Estados Unidos: Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. No se opuso a otras vacunas, como la vacuna contra la gripe, no derivadas de esas líneas.

Los funcionarios de la universidad negaron su solicitud, diciendo que las objeciones de John Doe a la vacuna "son todas de naturaleza personal y no parte de un sistema integral de creencias religiosas".

La demanda dice que la terminación pendiente de John Doe de la escuela le impediría transferirse a otra escuela de medicina según las pautas emitidas por la Asociación de Universidades Médicas Estadounidenses y que tendría que volver a presentar una solicitud para asistir a un programa médico de EEUU diferente.

Ambos demandantes buscan la aprobación de sus solicitudes de exenciones religiosas, así como dinero para costos judiciales y daños personales. Para John Doe, esto incluye una compensación por tener que regresar a Canadá, rescindir el contrato de arrendamiento de su apartamento y vender sus pertenencias con poca antelación, dijo Breen.

La Sociedad Thomas More está representando varios casos de exenciones religiosas en todo el país, pero Breen calificó las acciones de la Universidad como "algunas de las más atroces". Con este caso, Breen dijo que la organización espera "crear un precedente para garantizar que otros actores gubernamentales en todo el país no se castiguen la religión y no conviertan a sus entidades gubernamentales en estas inquisiciones teológicas".