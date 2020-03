“¿Por qué no ir (a fondas)? Si no está prohibido”, dice AMLO

MÉXICO - El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este miércoles la importancia de mantener la economía en plena pandemia de COVID-19 y volvió a generar una polémica de días recientes cuando visitó una fonda: "¿Por qué no ir (a fondas)? Si no está prohibido", apuntó.

"No está prohibido", subrayó el mandatario en su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional que volvió a estar abarrotada de periodistas que, eso sí, mantienen aproximadamente un metro de distancia entre unos y otros.

El domingo, el presidente público un video en redes sociales desde una fonda en el estado de Oaxaca: "Yo les voy a decir cuándo no salgan, pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes, a las fondas".

Este miércoles, con la pandemia ya declarada en fase 2 en el país -con contagios comunitarios-, el presidente habló de la polémica del fin de semana en Oaxaca.

"Comí con una señora, comí porque nos los piden. (...) Hice un video y me acusan de que cómo voy a ir a un restaurante, a una fonda. Yo les diría: ¿Por qué no ir (a fondas)? Si no está prohibido", indicó.

López Obrador ha sido muy criticado en algunos sectores por minimizar la crisis del coronavirus, que ha impactado fuertemente en todo el mundo en el plano económico, social y sanitario.

No obstante, él recordó hoy que la "estrategia" de su gobierno "es muy clara".

"Vamos a protegernos y vamos a proteger a los más vulnerables que es lo que estamos haciendo, pero procurar el menor daño posible (a la economía). Que no nos salga más caro el remedio que la enfermedad", apuntó.

Asimismo, subrayó el "ingenio" y el "humor" de los mexicanos ante las crisis, y habló de videos que vio en redes sociales que muestran la "creatividad" del pueblo en tiempos difíciles.

Adicionalmente, el mandatario celebró que hay empresas que ya ayudan en materia de salud contra el coronavirus, y pidió de nuevo a los empresarios que no despidan a trabajadores.

La Fundación Slim anunció una donación de equipo médico por 1,000 millones de pesos (unos $40 millones), Coppel por 50 millones de pesos (unos $2 millones) y el empresario de la minería Germán Larrea construyó un hospital que entregará al Ejército en Juchitán, Oaxaca, para hacer frente a la pandemia, indicó.

EL APOYO A LA FAMILIA

El mandatario recordó una vez más que la mejor Seguridad Social de México es la familia, porque está muy unida y es un "baluarte".

Especialmente las hijas de la familia, que son quienes cuidan más a los progenitores, apuntó.

En este contexto, pidió gran cuidado para los adultos mayores, los más afectados por el COVID-19.

Desde este lunes, en Ciudad de México pausaron actividades en cines, museos, teatros y gimnasios; además, diversas empresas se sumaron al trabajo desde casa, lo que disminuyó visiblemente la actividad comercial.

El Gobierno de México declaró este martes su entrada a la fase 2 de la pandemia de COVID-19, cuando hay transmisión comunitaria, y pronosticó que el brote se propagará lentamente, lo que permitirá que sea asumible para el sistema de salud.

Este lunes se activó la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia que durará un mes y promueve el distanciamiento social, la protección de los adultos mayores, la suspensión eventos y reuniones masivas y la cancelación temporal de actividades laborales no esenciales.